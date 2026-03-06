Ikea celebra 16 años en República Dominicana con ofertas, dominó y mucha fiesta

Ikea celebra su aniversario en el país con la campaña "16 años bien jugados". ( FUENTE EXTERNA )

Renovar la casa, reorganizar los espacios o simplemente encontrar ese mueble que hace la vida más fácil. Desde hace 16 años, Ikea ha formado parte de esos pequeños momentos que construyen la vida en el hogar dominicano.

Y para celebrar este nuevo aniversario en República Dominicana, la marca lanza la campaña "16 años bien jugados", una iniciativa que se desarrolla desde el 2 hasta el 15 de marzo en sus tiendas de Santo Domingo, Bávaro, Santiago y La Romana.

Durante estas dos semanas, quienes visiten las tiendas podrán encontrarse con ofertas especiales, actividades en tienda y dinámicas pensadas para disfrutar en familia, todo como parte de una celebración que busca agradecer la fidelidad de los clientes y reafirmar el vínculo de la marca con los hogares del país.

Un número que simboliza nuevos comienzos

La campaña toma el número 16 como punto de partida creativo. Más allá del aniversario, la marca lo interpreta como un símbolo de transformación: el cierre de un ciclo y el inicio de otro.

Una idea que conecta con lo que ocurre en muchos hogares cuando se reorganizan los espacios, se adaptan a nuevas rutinas o simplemente se comienza una nueva etapa.

"Después de 15 aniversarios, Ikea Dominicana alcanza un nuevo momento en su historia. Más que celebrar el paso del tiempo, la marca reconoce cómo ha formado parte del día a día en el hogar dominicano", expresó Jorfin Mariano, responsable de marketing de la empresa en el país.

Según explica, el concepto también se inspira en el dominó, uno de los juegos más populares de la cultura local. Así como en cada partida cada ficha tiene su lugar, en el hogar cada elemento cumple una función y se conecta con los demás para crear un conjunto armonioso.

Actividades para celebrar en grande

La celebración no se queda solo en promociones. Hasta el 15 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de una agenda especial que incluye entrega de bolsas personalizadas, globos conmemorativos, degustaciones festivas en el Bistró Sueco, música en el restaurante y la dinámica "Gira la ruleta y gana al instante".

Además, como guiño a la tradición dominicana, las tiendas también serán escenario de un torneo de dominó, reforzando el concepto de "16 años bien jugados" con una celebración cercana, divertida y profundamente conectada con la cultura del país.

En otras palabras, más que un aniversario, Ikea propone un momento para celebrar el hogar, la familia y esas pequeñas jugadas cotidianas que hacen la vida mejor.