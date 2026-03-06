"Más allá del titular" analiza con especialistas retos de seguridad vial y reforma laboral en RD

Dayanara Reyes Pujols y Juan Rosario G. en "Más allá del titular". ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de elevar el nivel del debate público en la República Dominicana, la plataforma de comunicación estratégica "Más allá del titular" ha desarrollado una serie de encuentros con especialistas para analizar a fondo dos de los pilares más críticos de la agenda nacional: la seguridad vial y la reforma al Código Laboral.

Dayanara Reyes Pujols, productora y conductora del espacio que se transmite por CDN+, enfatizó que el proyecto busca dotar a la ciudadanía y al sector empresarial de una visión técnica que trascienda la superficie informativa.

"El país requiere que temas de gran calado se discutan con rigor, pensando en la competitividad y la seguridad de todos", expresó la comunicadora.

Reforma laboral: modernización y el nudo de la cesantía

En el ámbito laboral, el abogado Juan Rosario Gratereaux analizó la urgencia de actualizar un Código que data de 1992.

El especialista destacó la necesidad de formalizar modalidades como el teletrabajo, las jornadas flexibles y la ampliación de las licencias de paternidad. Sin embargo, señaló que el tema de la cesantía sigue siendo el principal freno para las mejoras salariales.

"Nadie quiere subirle mucho al salario de un trabajador, porque, así como te subo el salario, al momento de tu liquidación, así me suben las prestaciones laborales", puntualizó Gratereaux.

Seguridad vial: un reto de vida o muerte

Por su parte, el experto Dary Terrero abordó la crisis de movilidad en el país, que ostenta la tasa de mortalidad por accidentes más alta del mundo. Terrero subrayó que el 53% de las víctimas son jóvenes entre 15 y 34 años, y fue enfático en la necesidad de implementar una inspección técnica vehicular rigurosa.

"Aquí tenemos, no una eventualidad, sino una realidad; personas irresponsables que tienen un vehículo que saben que no tiene condiciones y arrancan en ellos para Puerto Plata", advirtió Terrero.

Análisis continuo del entorno nacional

Durante el mes de febrero, "Más allá del titular" también analizó la crisis del sector inmobiliario, ofreciendo pautas sobre la debida diligencia legal, y profundizó en la transformación del Poder Judicial, destacando los avances en transparencia y la reducción de la mora judicial.

Leer más Menos licencias y más requisitos