UOC obtiene acreditación internacional ACHC y presenta nueva etapa institucional

La UOC (Unidad de Oftalmología y Catarata) anunció la obtención de la acreditación internacional otorgada por la Accreditation Commission for Health Care (ACHC), organismo con sede en Estados Unidos que evalúa rigurosamente la seguridad del paciente, la gestión clínica y los procesos de mejora continua en instituciones de salud.

La certificación marca un hito en los 15 años de trayectoria de la institución, posicionandola dentro del grupo de centros médicos que operan bajo estándares internacionales medibles, auditables y transparentes.

"Esta acreditación no es un símbolo decorativo; es una validación estructurada de cómo ejercemos la medicina. Implicó abrir nuestros procesos, protocolos y cultura institucional a una evaluación externa rigurosa. Para nosotros, representa un compromiso permanente con la seguridad del paciente y la excelencia clínica", afirmó el Dr. Servando M. Santana Rodríguez, Director General de UOC.

El proceso incluyó la revisión integral de protocolos quirúrgicos, controles de calidad, gestión de riesgos, trazabilidad de procesos clínicos, capacitación continua del personal y cumplimiento de estándares internacionales enfocados en la protección del paciente en cada etapa de su atención.

"Obtener la acreditación ACHC significó someternos voluntariamente a una evaluación profunda que abarcó desde la seguridad en quirófano hasta la cultura organizacional. No se trata solo de cumplir requisitos, sino de demostrar con evidencia que cada procedimiento está diseñado para garantizar calidad y seguridad sostenidas en el tiempo", agregó el Dr. Santana Rodríguez.

Nueva identidad

Durante el acto institucional, que reunió a representantes del sector salud, aliados estratégicos y miembros de la comunidad médica, UOC también presentó su renovada identidad y la campaña "Abre tus ojos en UOC", concebida como una extensión natural de esta evolución institucional.

La iniciativa surge tras identificar una realidad persistente: más del 50 % de las personas que requieren una intervención visual correctiva, postergan la atención por el desconocimiento, tanto de su condición como de la seguridad que actualmente brindan los procedimientos disponibles para corregirla.

Esta resistencia no solo retrasa el tratamiento, sino que puede comprometer progresivamente la autonomía y calidad de vida del paciente.

Bajo el concepto "Abre tus ojos en UOC", la institución busca transformar la percepción del proceso oftalmológico, combinando tecnología con un modelo de atención centrado en la escucha, la orientación clara y el acompañamiento emocional.

Con esta nueva etapa, UOC reafirma su propósito de transformar vidas a través de la visión, consolidando un modelo que integra estándares internacionales, rigor clínico y sensibilidad humana.