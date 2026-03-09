Embajada de Japón en República Dominicana celebra el natalicio del emperador Naruhito

La Embajada del Japón en República Dominicana conmemoró el 66.º natalicio de Su Majestad el Emperador Naruhito con una recepción celebrada en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, junto a dominicanos y una representación del cuerpo diplomático en el país.

Durante la velada, el embajador del Japón en el país, Hayakawa Osamu, agradeció la presencia de los invitados y destacó los lazos históricos que unen a ambas naciones.

"Es un gran honor recibirlos en esta recepción con motivo del natalicio de Su Majestad el Emperador Naruhito", expresó el diplomático al inicio de su discurso, subrayando que Japón y República Dominicana comparten valores fundamentales como la libertad y la democracia.

La celebración adquiere un significado especial en 2026, año en que se conmemora el 70.º aniversario de la inmigración japonesa a República Dominicana, iniciada en 1956.

La comunidad nikkei, integrada por inmigrantes japoneses y sus descendientes, ha sido reconocida como un puente humano entre ambos países, con aportes significativos en áreas como la agricultura, la producción alimentaria y el desarrollo económico.

Durante el acto, el embajador expresó su profundo respeto por esta comunidad, que ha sabido superar retos y consolidar una herencia cultural que hoy forma parte del tejido social dominicano. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobierno y del pueblo dominicanos a los descendientes japoneses establecidos en el país.

También destacó la participación dominicana en la Expo 2025 Osaka-Kansai, donde el 23 de agosto se celebró el Día Nacional de República Dominicana.

En materia de cooperación, Japón continúa respaldando proyectos dominicanos a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, especialmente en áreas vinculadas a la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario.

Entre los desafíos compartidos que ambas naciones buscan enfrentar se encuentra el impacto ambiental del sargazo, problemática regional en la que Japón ha ofrecido apoyo técnico y de cooperación.

Intercambio económico y cultural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-05-at-90712-pm-916978b8.jpeg A la entrada del salón se exhibieron productos de marcas que unen ambas naciones. (KEVIN RIVAS)

El comercio y la inversión también figuran entre las prioridades de la agenda bilateral. En ese contexto, se prevé la visita al país de una delegación de la Japan External Trade Organization, con miras a impulsar nuevos acuerdos y oportunidades empresariales.

En el ámbito cultural, la embajada ha impulsado múltiples actividades que acercan la tradición japonesa al público dominicano, como exposiciones de calendarios japoneses, muestras de bonsái y demostraciones de artes marciales como el aikido y el iaido.

Este mes se celebrará el World Baseball Classic, torneo en el que Japón y República Dominicana participarán con altas expectativas.

"Espero sinceramente que ambos equipos logren avanzar más allá de la fase eliminatoria", expresó entre sonrisas, evocando la pasión compartida por el deporte.

Asimismo, el viceministro de Asuntos económicos y cooperación internacional, Hugo Rivera en representación del Canciller, resaltó las buenas relaciones de amistad y de negocios que mantienen ambas naciones. Además tuvo a si cargo el brindis por Su Majestad.

