Santiago inaugura centro de simulación para formar cirujanos

Con el objetivo de impulsar la innovación médica y fortalecer las competencias quirúrgicas en el país, fue inaugurado en Santiago un nuevo centro de simulación especializado en cirugía mínimamente invasiva, desarrollado mediante una alianza entre Johnson & Johnson y Farmaconal Quirúrgica.

El espacio cuenta con cuatro simuladores Pelvic Trainer de última generación, diseñados para la formación en habilidades laparoscópicas básicas dirigidas a residentes y especialistas en cirugía general y ginecología.

Estas herramientas permiten a los profesionales practicar procedimientos en un entorno controlado, mejorando la precisión y seguridad antes de aplicarlos en pacientes.

El centro en Santiago complementa la oferta del Centro de Entrenamiento ubicado en Santo Domingo, inaugurado en 2024 y que hasta la fecha ha capacitado a más de 800 profesionales de la salud. Ambas instalaciones buscan ofrecer a residentes de cirugía general y ginecología, así como a cirujanos recién graduados, una alternativa moderna y accesible para perfeccionar técnicas laparoscópicas.

La nueva instalación dispone de tecnología especializada que incluye simuladores de laparoscopía, monitores de videoendoscopia y dispositivos médicos avanzados para el desarrollo de habilidades en procedimientos mínimamente invasivos, indica una nota de prensa.

El programa de entrenamiento contempla más de 20 horas de práctica, adaptadas al progreso de cada participante, e incorpora formación en triangulación, disección, corte y nudos extracorpóreos e intracorpóreos, competencias fundamentales para la cirugía laparoscópica.

Con esta iniciativa, Farmaconal Quirúrgica y Johnson & Johnson reafirmaron su compromiso con la educación médica continua y el desarrollo profesional del personal de salud, mediante programas de capacitación orientados al uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas.

Sobre Farmaconal Quirúrgica

Farmaconal Quirúrgica es una empresa dominicana con más de 50 años de trayectoria en la comercialización de suministros, equipos y materiales médicos, especializada en ortopedia y distintas especialidades quirúrgicas.

Su portafolio abarca áreas como reemplazos articulares, artroscopia, cirugía general, neurocirugía, cirugía endovascular, columna y otorrinolaringología, consolidándose como un aliado estratégico para médicos y centros de salud en República Dominicana.

Sobre Johnson & Johnson MedTech

Johnson & Johnson MedTech desarrolla soluciones para enfrentar algunos de los desafíos de salud más complejos a nivel global. Desde hace más de un siglo ha contribuido al avance del cuidado quirúrgico con un portafolio que incluye cierre de heridas, hemostáticos complementarios, engrapadoras y equipos quirúrgicos, robótica y soluciones digitales.

La compañía colabora con especialistas y centros de salud en todo el mundo para impulsar el futuro de la cirugía y mejorar la atención de pacientes en áreas como enfermedades metabólicas y cardiovasculares, cáncer, así como procedimientos estéticos y reconstructivos.