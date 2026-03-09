Sulin Lantigua de Glass comparte sus vivencias convertidas en principios

En el camino del emprendimiento, pocas cosas resultan tan poderosas como la experiencia convertida en aprendizaje; precisamente es la esencia que impulsa el libro "No mires atrás: 60 principios para llegar al éxito como emprendedor", de la empresaria dominicana Sulin Lantigua de Glass.

Se trata de una obra que, tras posicionarse como bestseller en Amazon, congregó a un grupo en Cava Alta, donde se llevó a cabo el lanzamiento oficial.

Portada de la obra que es un bestseller en Amazon.

Diario Libre tuvo la oportunidad de conversar con la empresaria y autora del libro, quien afirmó que en sus páginas comparte 60 principios concebidos como herramientas para quienes buscan emprender, reinventarse o fortalecer su camino profesional.

Al preguntarle sobre cuáles considera imprescindibles, indicó que la fuerza de la visión. "Todo gran sueño, todo gran reto y todo gran logro comienza con un sueño", explicó, al destacar la importancia de visualizar con claridad el destino al que se desea llegar.

Otro principio fundamental es mantener la calma en medio de la adversidad. Según la autora, toda persona que emprende enfrenta momentos de estancamiento, y la verdadera diferencia radica en la actitud con que se enfrentan esas circunstancias.

A esto se suma una reflexión poco habitual en el mundo corporativo: practicar la felicidad día a día. Lantigua sostiene que, aunque el entorno laboral ofrece razones para sentirse satisfechos, pocas veces se enseña a valorar esos espacios de bienestar, ni en los hogares ni en las instituciones educativas.

La autora también subrayó la importancia de disminuir las barreras autoimpuestas. "Muchas veces la mayor barrera que tenemos para alcanzar nuestras metas está en nuestra mente", afirmó, invitando a los lectores a reconocer y superar esos límites invisibles que frenan el crecimiento personal y profesional.

El número 40

Rosa NG y Sulin Lantigua de Glass.

Entre los principios que más la marcan se encuentra el número 40: convertir los retos negativos en oportunidades. Este surgió en uno de los momentos más complejos de su trayectoria empresarial, cuando incluso contempló cerrar su empresa. Sin embargo, aquella crisis terminó impulsando una decisión transformadora: adquirir el local que hoy alberga su compañía.

Ese episodio, recuerda, marcó un antes y un después. Lo que parecía un obstáculo insuperable se convirtió en el impulso para fortalecer el proyecto empresarial y reafirmar su convicción de que las dificultades también pueden ser oportunidades.

"No escribí este libro desde la teoría, sino desde las vivencias, los retos y las decisiones que transformaron mi vida", expresó Lantigua.

La obra, además, posee un componente social significativo. Cada ejemplar adquirido contribuye al trabajo de la Fundación FILGES, una iniciativa dedicada a facilitar la inserción laboral de jóvenes que buscan su primer empleo, brindándoles acompañamiento y herramientas para integrarse al mercado laboral.

Olga de los Santos y Lynda Valette. Angelina Burgos y Rubén Carrasco. Ignacio Glass, Franklin Glass, Warlan Jiménez, Tilsa Gómez de Ares, Leo Ares.