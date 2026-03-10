La Asociación Instituto Dominicano de Cardiología designa nueva directiva médica

La Asociación Instituto Dominicano de Cardiología (AIDC) anunció la designación del doctor Josué Pichardo como Director Médico y de la doctora Natividad Díaz como Subdirectora Médica, marcando el inicio de una etapa orientada al fortalecimiento clínico, académico y organizacional de la institución.

La conformación de esta nueva directiva médica reafirma el compromiso del centro con la excelencia asistencial, la innovación en los servicios cardiovasculares y la consolidación de protocolos alineados con los más altos estándares nacionales e internacionales.

Al asumir la Dirección Médica, el doctor Josué Pichardo expresó su compromiso de continuar fortaleciendo la calidad de los servicios clínicos, impulsar la investigación y garantizar una atención integral y segura para los pacientes, priorizando siempre la humanización y la excelencia profesional.

En tanto, la doctora Natividad Díaz reafirmó su disposición de acompañar estratégicamente la gestión médica, promover la formación continua del personal y contribuir al desarrollo institucional con una visión centrada en la mejora permanente y el trabajo en equipo.

Con estas designaciones, la AIDC consolida su liderazgo como centro de referencia nacional en el ámbito cardiovascular, reafirmando su misión de ofrecer servicios especializados con calidad, ética y vocación humana, bajo su lema: "Cardiología para todos".

Sobre la nueva directiva

El doctor Josué Pichardo es médico internista y cardiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Con Maestría en Gestión estratégica de salud y recursos humanos, Maestría en investigaciones clínicas, el Dr. Pichardo Ha desarrollado una sólida trayectoria en la AIDC como médico adjunto, encargado del Area VIP, jefe de Enseñanza, fundador - jefe de la Clínica de Falla Cardíaca y profesor de la residencia de Cardiología.

Fue también presidente de Ceidoca, presidente del capítulo santo Domingo de la Sociedad Dominicana de Cardiología, Además, ha contribuido a la producción académica mediante la realización – participación en múltiples ensayos clínicos y publicaciones de una importante cantidad de artículos especializados en cardiología.

Asimismo, la doctora Natividad Díaz es cardióloga y ecocardiografista, egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con formación en Ecocardiografía en el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, España. Ha desempeñado funciones como:

Coordinadora docente en el Instituto Dominicano de Cardiología

Jefa de enseñanza

Presidenta del Círculo de Egresados (CEIDOCA).

Actualmente, es jefa del Departamento de Ecocardiografía y docente universitaria en UNIBE.

Los Dres. Josué Pichardo y Natividad Díaz han mostrado un gran optimismo al asumir los destinos de esta gran institución confiados en Dios y contando con el apoyo de todos los colegas que cada día dan su mejor esfuerzo para que los usuarios que acuden en busca de servicios de salud.