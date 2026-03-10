Brugal 1888 presenta una colaboración artística junto a los Varela

La marca de ron Brugal 1888 presentó una colaboración artística junto a los creadores Fernando Varela y Mónica Varela, padre e hija, quienes desarrollaron una colección exclusiva de botellas intervenidas a mano que rinde homenaje a la identidad, la artesanía y el legado cultural de la República Dominicana.

La iniciativa da origen a una serie limitada de piezas únicas creadas mediante un proceso artesanal que fusiona el saber ronero de la casa Brugal, perfeccionado durante más de 135 años, con el lenguaje artístico de Los Varela, conocido por integrar materiales autóctonos, metales trabajados manualmente y piedras dominicanas como el larimar y el ámbar.

Inspiradas en la riqueza natural del país, sus manglares, campos de caña, manantiales y paisajes caribeños, las botellas establecen un diálogo entre el ron y el arte como expresiones culturales que comparten valores comunes: respeto al tiempo, a la tierra y a la tradición.

Tres conceptos que cuentan una historia https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/foto-botella-afdde2f1.jpg Botella de Brugal 1888 (FUENTE EXTERNA)

La colección se estructura en tres series conceptuales:

Legado Generacional , que reflexiona sobre la continuidad y evolución de quienes construyen con visión de futuro .

Maestría , dedicada al conocimiento técnico , la precisión y el equilibrio entre naturaleza y técnica.

Identidad, que celebra a Brugal como marca país y símbolo cultural dominicano ante el mundo.

Cada pieza es el resultado de un proceso colectivo que involucra múltiples manos, incluyendo el trabajo de artesanos dominicanos, lo que refuerza el carácter cultural y colaborativo del proyecto.

Arte con impacto social

Como parte central de la iniciativa, cada botella, valorada en US$2,888, destinará la totalidad de sus ingresos a proyectos sociales. Los fondos serán entregados al Centro Educativo George Arzeno Brugal y al programa de la organización TECHO República Dominicana, apoyando iniciativas de educación y vivienda.

Con esta propuesta, Brugal 1888 continúa consolidando su rol como mecenas del arte. En años recientes, la marca ha desarrollado colaboraciones con artistas internacionales como César Menchaca, Alexander Mijares y el histórico taller veneciano Orsoni Venezia.

En esta ocasión, la apuesta recae en talento con profundas raíces dominicanas, reforzando la vocación de la marca de proyectar la cultura del país en escenarios internacionales.

La alianza entre Brugal 1888 y Los Varela se presenta así como una celebración del origen, el legado y la identidad dominicana, donde el arte y el ron convergen como expresiones de una misma cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/foto-social-1-585e649b.jpg Rosa Antuña de Brugal y Francesca Rainieri. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/foto-social-2-23eb7049.jpg Jose J. Gámez y Helen Blandino. (FUENTE EXTERNA) ‹ >