Más de 200 clientes BHD disfrutan del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Más de 200 clientes y relacionados del Banco BHD disfrutaron junto a ejecutivos de la entidad financiera, la experiencia de ver los juegos del equipo dominicano en el loanDepot Park de Miami, Florida.

Está iniciativa está enmarcada en la relación de más de dos décadas del Banco BHD con la Major League Baseball, y en el compromiso de la entidad financiera de apoyar este deporte insignia de República Dominicana.

"Enaltecer los valores de los dominicanos y nuestra cultura es una forma de impulsar el éxito humano y el bienestar de nuestra gente donde quiera que esté. Este Clásico Mundial de Béisbol se trata de esto, de mostrar nuestro sentido de equipo, de empatía y el entusiasmo por nuestro deporte rey", dijo Carolina Ureña Duvergé, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD.

Asimismo, recientemente el Banco BHD lanzó la campaña "Clásico de nosotros", una propuesta que vincula el deporte con el orgullo nacional y el sentido de pertenencia de los dominicanos, resaltando el béisbol como uno de los principales símbolos culturales del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/--nicolas-munne-carolina-urena-maria-trujillo-guillermo-dorca-d746e822.jpeg Nicolás Munne, Carolina Ureña, Mara Trujillo, Guillermo Dorca. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/--nelson-lazala-fernando-marranzini-carolina-urena-guillermo-dorca-y-andres-viloria-7838c0eb.jpeg Nelson Lazala, Fernando Marranzini, Carolina Uren~a, Guillermo Dorca y Andre´s Viloria. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En el evento estuvieron presentes por el Banco BHD Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios; Adrián Guzmán, vicepresidente sénior de Red de Sucursales; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; Fernando Marrqnzini, vicepresidente de Consumo Masivo y Comercio de Banca Corporativa y Empresarial, entre otros ejecutivos.

En 2008 el Banco BHD firmó un acuerdo con la Major League Baseball que lo convirtió en el Banco Oficial de las Grandes Ligas en República Dominicana.