Embajador de la Orden de Malta en RD entrega réplica de la piedra de la Catedral al Papa

Enrique Antonio Valdez Aguiar, embajador de la Soberana Orden de Malta ante la República Dominicana, entrega réplica a su Santidad el Papa León XIV. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de la Orden de Malta ante la República Dominicana, Enrique Antonio Valdez Aguiar, sostuvo un breve encuentro con Papa León XIV durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Al término de la audiencia, momento en el que el Pontífice saluda personalmente a delegaciones e invitados, el diplomático dominicano tuvo la oportunidad de estrechar su mano y entregarle un obsequio de profundo significado histórico y espiritual para el país:

Una réplica de la piedra angular de la Catedral Primada de América, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y considerada el primer templo catedralicio del continente americano.

El presente simbólico fue ofrecido como una expresión del vínculo histórico entre la Iglesia universal y la República Dominicana, así como del arraigo de la fe cristiana en el país desde los inicios de la evangelización en el Nuevo Mundo.

Durante el breve intercambio, Valdez Aguiar transmitió al Santo Padre el afecto y cercanía del pueblo dominicano. También recordó las visitas que el hoy Pontífice realizó años atrás al país cuando se desempeñaba como superior de la Orden de San Agustín, particularmente a la comunidad agustiniana de la ciudad de La Vega.

La réplica entregada reproduce la piedra angular colocada en la construcción de la Catedral Primada a inicios del siglo XVI, uno de los monumentos más emblemáticos del patrimonio religioso e histórico del continente.

La labor de la Orden de Malta

La Soberana Orden Militar Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, fundada en Jerusalén alrededor del año 1048, es una orden católica religiosa y laica considerada sujeto primario del derecho internacional.

Su misión se resume en el lema Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (defensa de la fe y servicio a los pobres), mediante el cual promueve la asistencia a los más vulnerables y a los enfermos.

En la actualidad, la Orden desarrolla labores sanitarias, sociales y humanitarias en 120 países. Cuenta con unos 13,500 miembros y el apoyo de más de 100,000 voluntarios, además de cerca de 52,000 médicos, enfermeras y paramédicos que colaboran en hospitales, centros de salud, unidades ambulatorias y programas de atención a personas mayores y con discapacidad.

A través de su agencia humanitaria Malteser International, la organización participa en operaciones de socorro ante desastres naturales y crisis humanitarias.

Entre sus acciones actuales destacan la asistencia a poblaciones afectadas por la guerra en Ucrania, así como la atención a víctimas de conflictos en Siria e Irak. También gestiona en Belén el único hospital con servicio de neonatología intensiva de la zona.

La Orden mantiene además operaciones de ayuda a migrantes en el Mar Mediterráneo y sostiene relaciones diplomáticas con 114 Estados, así como con la Unión Europea. Desde 1834 su sede de gobierno se encuentra en Roma y posee estatus de Observador Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas.