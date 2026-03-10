Johnnie Walker Blue Label presenta Dessert Series junto al chef Erik Malmsten

Johnnie Walker Blue Label presentó Dessert Series, una propuesta desarrollada junto al chef Erik Malmsten que une el universo del whisky de lujo con la alta gastronomía a través de una edición limitada de postres de autor inspirados en el perfil sensorial de la marca.

La iniciativa fue revelada por primera vez en The Blue Table, una experiencia de lanzamiento concebida como un encuentro íntimo y cuidadosamente curado, en un formato estilo supper club.

Se trató de una cena privada entre amigos, aliados e invitados especiales vinculados tanto a Erik Malmsten como a Carla Chalas, quien fungió como co-anfitriona de la noche.

En este espacio, los asistentes tuvieron la primicia de conocer y probar la primera creación de la serie en una velada pensada para despertar conversación, cercanía y deseo alrededor de la propuesta.

La creación que inaugura Dessert Series es el Johnnie Walker Blue Label Ice Cream Sandwich, un postre que combina helado de vainilla infusionado con Johnnie Walker Blue Label, galleta de chocolate oscuro dominicano, fudge de miel orgánica con pecanas tostadas y un toque de sal marina, dando como resultado una experiencia que equilibra técnica, memoria y contraste de sabores.

Esta primera edición estará disponible a partir del 13 de marzo en los restaurantes O.Livia y Okazu, en una tirada limitada de 100 unidades, reforzando el carácter exclusivo de la experiencia.

Durante la velada, los invitados disfrutaron además de una propuesta de coctelería diseñada para acompañar la experiencia, que incluyó el Perfect Serve de Johnnie Walker Blue Label Whisky y el clásico Blue Manhattan Cocktail, en armonía con la cena preparada por Malmsten.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/johnnie-walker-otra-2-b81434e6.jpeg Pamela Sued y Sharon Sued. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/johnnie-walker-otra-3-d341fa23.jpeg Lorenna Pierre y Jacinto Peynado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/johnnie-walker-otra-4-93923c62.jpeg Crystal Jiménez y Michèle Jiménez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Para el chef Erik Malmsten, esta colaboración representa una oportunidad de llevar su lenguaje culinario a un nuevo terreno creativo.

"Dessert Series nace de esa búsqueda constante por crear experiencias memorables desde el detalle. En esta primera edición quise trabajar una idea que conectara con la memoria y la nostalgia, pero desde una ejecución precisa, elegante y contemporánea, incorporando ingredientes que también hablan de nuestra identidad", expresó.

De su lado, Jessica Witzel, Gerente Regional de Cultura y Partnerships para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, destacó que esta iniciativa reafirma la forma en que Johnnie Walker Blue Label sigue explorando nuevas expresiones de lujo a través de la gastronomía.

"Con Dessert Series quisimos crear una colaboración auténtica, donde Johnnie Walker Blue Label pudiera integrarse de forma natural a una experiencia sensorial y cuidadosamente curada. The Blue Table fue el escenario perfecto para presentar esta primera creación desde un lugar íntimo, relevante y alineado con la esencia de la marca", afirmó.

Con Dessert Series, Johnnie Walker Blue Label amplía su vínculo con la gastronomía y presenta una nueva forma de vivir la marca a través de experiencias sensoriales, creativas y cuidadosamente curadas, siempre desde un disfrute consciente y responsable.

