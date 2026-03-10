La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales celebra 26 años con solemne eucaristía

Miembros de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales durante la eucaristía celebrada por los 26 años de la entidad. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) conmemoró su 26 aniversario con una emotiva misa de acción de gracias celebrada el pasado 4 de marzo en la Parroquia El Buen Pastor, en un ambiente de recogimiento, gratitud y renovación del compromiso institucional.

La ceremonia reunió a miembros de la institución, invitados especiales y representantes del ámbito comunicacional, quienes se dieron cita para agradecer por más de dos décadas de trayectoria fortaleciendo la crónica social dominicana.

Durante el ofertorio de la misa aniversaria fueron presentados ante el altar los Estatutos de la Asociación, como símbolo del sustento y la naturaleza que rige a la entidad; el estandarte institucional.

Asimismo, la bandera, insignia que identifica nuestra asociación y la distingue de las demás instituciones; la luz, como representación de guía, esperanza y compromiso en el ejercicio profesional; flores, símbolo de unión y fraternidad; y el pan y el vino, símbolo de entrega y comunión, elevando así una oración por el fortalecimiento continuo del gremio.

La moción estuvo a cargo de la vicepresidenta de la ADCS, Sinthia Sánchez, mientras que diversos miembros participaron activamente en la liturgia y en el ofertorio, reflejando el espíritu de integración que caracteriza a la Asociación.

La presidenta de la ADCS, Caroll Mueses, expresó palabras de agradecimiento al finalizar la eucaristía, destacando que "hoy no solo conmemoramos una fecha. Celebramos una historia construida con vocación, esfuerzo, amistad y compromiso. Celebramos a cada mujer y a cada hombre que ha aportado su talento para narrar los momentos que forman parte de la memoria social de nuestro país".

"Estos 26 años son también, motivo de renovación espiritual. Que cada uno de nosotros pueda preguntarse cómo puede aportar más, cómo puede tender la mano a otro colega, cómo puede dignificar aún más la crónica social dominicana", expresó.

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales reafirma su misión de capacitar , unir y representar a los profesionales de la crónica social, promoviendo una comunicación responsable y alineada a los valores éticos y culturales del país.

