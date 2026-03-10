"Italia Ritmo Slow" presenta en Santo Domingo su filosofía para descubrir Italia

Savioly Castillo, Layli Reyes y Paola Pizzolante en la presentación de "Italia Ritmo Slow" en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Entre conversaciones sobre viajes, cultura y buena gastronomía, la agencia boutique Italia Ritmo Slow celebró en Santo Domingo una velada especial para presentar su propuesta de experiencias personalizadas por Italia.

El encuentro tuvo lugar en el elegante Kimpton Las Mercedes, ubicado en la histórica Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde invitados, colaboradores y amantes de los viajes se reunieron para conocer más sobre el proyecto y compartir el crecimiento de esta iniciativa.

La anfitriona de la noche fue Layli Reyes, dominicana radicada en Florencia desde hace más de dos décadas, donde ha desarrollado una agencia especializada en diseñar viajes a medida por Italia para viajeros de habla hispana, con un enfoque que privilegia la autenticidad y el contacto real con el destino.

Descubrir Italia sin prisa

La propuesta de Italia Ritmo Slow parte de una idea sencilla: descubrir Italia de una forma distinta. En lugar de itinerarios apresurados o recorridos masivos, la agencia apuesta por viajes diseñados a medida que permiten al viajero conectar con el ritmo, la cultura y la vida cotidiana del país.

Durante la velada, los invitados pudieron conocer de cerca el concepto de slow travel, una filosofía que propone viajar con más calma y profundidad. La idea es simple: dedicar tiempo a cada lugar y privilegiar experiencias que revelen la esencia del destino.

En ese espíritu, los itinerarios incluyen actividades como visitas a bodegas familiares, clases de cocina con chefs locales, recorridos por pueblos históricos y encuentros con artesanos que mantienen vivas tradiciones centenarias.

El evento reunió a un grupo selecto de amigos, viajeros y profesionales del sector turístico, quienes disfrutaron de una noche de conversación en un ambiente íntimo que reflejó la esencia de la marca: cercanía, autenticidad y pasión por Italia.

Actualmente, la agencia diseña viajes personalizados por destinos emblemáticos como Roma, Florencia, la Toscana, el Lago de Como y la Costa Amalfitana, combinándolos con experiencias cuidadosamente seleccionadas que permiten descubrir la verdadera esencia del país.

Con este encuentro celebrado en Santo Domingo, Layli Reyes reafirma su compromiso de seguir conectando a los viajeros con una forma más auténtica, humana y consciente de explorar Italia.

Porque, al final, el verdadero lujo de viajar no siempre está en ver más lugares, sino en vivirlos con tiempo.



