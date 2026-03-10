Yves Rocher celebra su primera década en República Dominicana

El hotel Kimpton Las Mercedes ha vuelto a convertirse en el escenario aliado para exaltar una gran ocasión. En esta fue la celebración de la primera década de la marca francesa Yves Rocher, que evocó la esencia de un "Botanical Chic" en el espacio en el que desarrolló la actividad.

El espacio fue concebido como una extensión del universo botánico que distingue a la firma. Desde la ambientación hasta la presentación de una selección de sus productos, dispuestos sobre una mesa central que invitaba a descubrir la frescura y el cuidado que caracteriza a su catálogo.

Los anfitriones de la velada fueron Olivier Pellin, director general de la marca, y Marlen Mejía, quien expresó su satisfacción al recordar los hitos que han marcado la trayectoria de la firma en el país durante esta década.

En su intervención, Mejía rememoró momentos clave y agradeció a las personas y aliados que han acompañado el crecimiento de la marca en el mercado dominicano.

La celebración contó además con la presencia de la embajadora de Francia en el país, Sonia Barbry, quien destacó el impacto de la firma y auguró un futuro prometedor para Yves Rocher, que actualmente cuenta con 11 tiendas distribuidas en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, La Vega y Punta Cana.

La historia de la marca se remonta a 1959, cuando nació como una visión pionera en el pequeño ático de La Gacilly. Desde entonces, su filosofía basada en la cosmética vegetal ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional que hoy celebra diez años acompañando la rutina de cuidado personal de los dominicanos.

Moda, sostenibilidad y nuevas experiencias

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-09-at-84503-pm-32c13ee4.jpeg Productos exhibidos. (KEVIN RIVAS)

La velada también resaltó el talento creativo dominicano con la participación de las diseñadoras María Calderón, Joarla Caridad y Mathilda Ron, quienes presentaron una curaduría de piezas de autor en formato pop-up, en armonía con la esencia botánica de la marca.

Durante la actividad, los ejecutivos también compartieron algunas iniciativas que refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y la experiencia del cliente.

Entre ellas destaca un programa de reciclaje, mediante el cual los clientes pueden entregar envases vacíos de productos de cuidado facial en cualquiera de las tiendas y recibir un 10 % de descuento en su próxima compra.

Asimismo, se promueve el sistema de refills, que permite reutilizar envases de vidrio al adquirir repuestos de los productos.

Como parte de la celebración, la marca anunció además una experiencia especial para sus consumidores: quienes completen un "Pasaporte Botánico" en tienda podrán participar en el sorteo de un viaje a París, donde tendrán la oportunidad de conocer de cerca el universo y el origen de Yves Rocher.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-09-at-84519-pm-1-581bbccb.jpeg Mathilda Ron,Mari´a Caldero´n yJoarla Caridad. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-09-at-84506-pm-a7a5b282.jpeg Diana Mella, Katherine Collado y Airam Toribio. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/09032026--10-anos-de-yves-rocher-kevin-rivas1-03c90906.jpg Sarah Aybar, Pamela Tejeda y Karla Reyes. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/09032026--10-anos-de-yves-rocher-kevin-rivas17-fc639f8a.jpg Amelia Cruz, Dhiara Hernández, Sofía Reyes y Carlos Romero. (KEVIN RIVAS) ‹ >