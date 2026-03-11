Johnnie Walker Home Club y Dave & Buster´s ofrecen experiencia a los fanáticos del béisbol

Los invitados recibieron detalles personalizados con el concepto del evento, como camisetas que exaltan el orgullo de ser dominicanos. ( KEVIN RIVAS )

Existen toques de queda que no están escritos en ninguna ley, pero que todos, por gusto, lo asumimos. Momentos en los que el país parece hacer una pausa para compartir una misma emoción.

La noche de este miércoles 11 de marzo es uno de esos casos. Los dominicanos se reunieron para vivir, a todo pulmón y con la adrenalina al máximo, una celebración no apta para cardíacos: el partido entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

La escena se repitió en muchos rincones del país. Personas de todas las edades, amigos, familias y fanáticos que sienten la pelota como parte de su vida. Porque aquí el béisbol no solo se mira: se celebra, se discute, se sufre y se disfruta con intensidad.

Uno de esos puntos de encuentro fue la actividad organizada por Johnnie Walker Home Club, en alianza con Dave & Buster´s, en BlueMall.

Aquí, entre brindis, buena compañía y un menú pensado para la ocasión, cada jugada se vivió con emoción. Los aplausos, los gritos y las reacciones eufóricas dejaron claro el entusiasmo de los invitados. Por momentos, el lugar parecía vibrar por la emoción inminente que produce el juego.

Vale la pena resaltar que la conducción estuvo a cargo de Katherine Núñez, quien respondió muy a tono la energía del público durante toda la noche con su carisma y cercanía.

Desde el inicio calentó el ambiente, con un estilo interactivo y creativo.

Atención exclusiva

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/img-20260311-wa0222-4883a911.jpg Experiencias como estás se viven para recordarlas por el tiempo. (KEVIN RIVAS)

Durante la actividad, los asistentes disfrutaron de una propuesta de coctelería inspirada en la ocasión. Entre las opciones destacó el Johnnie 23, un trago creado en honor al destacado pelotero dominicano Fernando Tatis Jr.

También formaron parte de la experiencia preparaciones como Ruby Berry, elaborado con Johnnie Walker Black Ruby, y Hitz Spritz, además de una versión mocktail para quienes prefieren alternativas sin alcohol.

La velada también conjuga distintas amenidades hasta que camine el partido. Están pensadas para que la experiencia fuera aún más entretenida.

La música en vivo está a cargo de DJ Conrad, mientras que estaciones interactivas como Plinko ofrecieron premios de la marca, desde gorras y bolsos de viaje hasta el nuevo vaso del trago insignia Johnnie 23.

También se dispuso de un espacio para capturar el momento en la Walk Your Way Cam y conocer de cerca el merch desarrollado junto a LeBlanc, con t-shirts reversibles inspirados en la temporada.

La propuesta gastronómica también tuvo su protagonismo. Inspirada en los sabores clásicos del estadio, pero con un giro más elevado, incluyó opciones como pinchitos variados, smashed burger sliders, trocitos de pollo empanizado sobre tostones, fried coconut shrimp y funnel churros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/img-20260311-wa0225-124cb489.jpg Chef Tita. (KEVIN RIVAS)