Presentan en RD la primera experiencia sensorial para población con neurodiversidad y discapacidad

La empresa dominicana consultora en responsabilidad social, Abraza, y KultureCity, organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a crear accesibilidad e inclusión sensorial, firmaron un acuerdo de exclusividad para promover y gestionar en el país los kits sensoriales para población con neurodiversidad y discapacidad.

Las acciones se contemplan para llevarse a cabo en eventos públicos como conciertos, ferias, parques temáticos, juegos deportivos y servicios. Los kits sensoriales incluyen:

Auriculares con cancelación de ruidos

de ruidos Tarjetas para expresar emociones y necesidades

Lentes para reducir la sensibilidad a la luz intensa

Juguetes antiestrés, para facilitar la concentración y la calma.

También, en la App de KultureCity los usuarios reciben orientación mediante guías visuales y escritas sobre cómo acceder y desplazarse en un lugar.

Implementación y distribución

Rosanna Santana, directora ejecutiva de Abraza, explicó que con la llegada de estas herramientas innovadoras y accesibles, República Dominicana da pasos significativos hacia la inclusión plena de las personas con neurodiversidad y discapacidad en espacios públicos.

"Estos kits no sustituyen las terapias ni las medidas de accesibilidad y ajustes razonables que requieren las personas con discapacidad ante estímulos sensoriales, más bien, son recursos y servicios puntuales, ofrecidos en espacios y momentos específicos, para apoyar su participación y disfrute pleno en igualdad de condiciones".

Asimismo, Uma Srivastava, directora ejecutiva de KultureCity, expresó que "es un gran honor iniciar los trabajos de promoción y distribución en República Dominicana, primer país de América Latina en ofrecer los kits a través de Abraza".

Señaló que estas herramientas "han sido diseñadas para que esta población pueda disfrutar con autonomía en lugares públicos".

Esta iniciativa coloca al país en sintonía con buenas prácticas ya aplicadas en escenarios internacionales, donde los kits sensoriales han sido incorporados en eventos de alta concurrencia como conciertos de Coldplay, el Super Bowl y el Draft de la NBA.

Ser pioneros en la distribución de estos kits en República Dominicana es un paso concreto hacia entornos más accesibles e inclusivos.

Como una de las primeras iniciativas, Abraza iniciará su implementación en una cadena de supermercados con presencia en distintas zonas del país. Esto permitirá que más personas, en especial quienes se benefician de apoyos ante la sobrecarga sensorial, puedan acceder a estos espacios con mayor autonomía y bienestar.

Alianza con la educación superior

Abraza es una institución con más de 12 años de experiencia en asesorías en responsabilidad social, con enfoque en iniciativas de inclusión de personas con discapacidad y neurodiversidad, acompañando a ONG y empresas en la preparación, capacitación e inclusión laboral de esta población en el ámbito corporativo.

En 2025, Abraza creó el primer programa de Prácticas de Empleos Inclusivos (PEI) en alianza con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), para capacitar y abrir espacios laborales a personas adultas con neurodiversidad y discapacidad.