La Cervecería Nacional Dominicana abre convocatoria de su programa de talento

Cervecería Nacional Dominicana abre convocatoria de su Programa de Talento para impulsar la próxima generación de líderes. ( FUENTE EXTERNA )

Cervecería Nacional Dominicana anunció la apertura de una nueva convocatoria de su Programa de Talento Graduate Management Trainee (GMT), una iniciativa que busca identificar y formar a jóvenes profesionales de alto potencial que aspiran a construir carreras de impacto dentro de una organización que impulsa el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

Como parte del proceso de convocatoria, la compañía celebrará el próximo 13 de marzo el Talent Fest, una feria de talentos que se realizará en el edificio corporativo de Cervecería Nacional Dominicana, ubicado en la avenida 30 de Mayo.

Durante el encuentro, los interesados podrán vivir de primera mano la cultura de la compañía, el programa y las oportunidades de desarrollo que ofrece. Para participar, deberán registrarse previamente.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mayores de edad que sean recién graduados\ universitarios con hasta tres años de haber finalizado sus estudios, o estudiantes que se encuentren en el último tramo de su carrera y cuyo programa académico concluya antes de agosto de 2026.

La empresa busca perfiles con alto potencial de liderazgo, pensamiento analítico, curiosidad y pasión por generar impacto. A través del programa, los participantes acceden a una experiencia de aprendizaje que incluye rotaciones por distintas áreas del negocio, participación en proyectos estratégicos y oportunidades de desarrollo tanto a nivel local como internacional.

"En Cervecería Nacional Dominicana creemos que el desarrollo del país comienza con el desarrollo de su gente. Nuestro Programa de Talento crea oportunidades reales para que jóvenes dominicanos crezcan, asuman retos desde el inicio y se conviertan en los líderes que continuarán impulsando el progreso del país", expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

Programas de desarrollo de talento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/el-programa-talento-gmt-reafirma-el-compromiso-de-cerveceria-con-la-creacion-de-oportunidades-que-contribuyen-al-desarrollo-sostenible-del-talento-dominicano-4ea169eb.jpeg El Programa Talento GMT reafirma el compromiso de Cervecería con la creación de oportunidades que contribuyen al desarrollo sostenible del talento dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Durante más de dos décadas, la compañía ha impulsado programas de desarrollo de talento que hoy muestran resultados concretos. Más del 60% de quienes han formado parte de estas iniciativas continúan desarrollando su carrera dentro de la empresa, y más de 120 de ellos hoy ocupan posiciones de liderazgo en distintas áreas del negocio.

A través de estas experiencias, los participantes se integran a áreas como logística, ventas, supply chain, marketing o tecnología, desde donde impulsan iniciativas que reflejan el impacto de la compañía en el desarrollo del país.

Esto incluye proyectos de sostenibilidad, plataformas de entretenimiento y otras iniciativas que forman parte del efecto multiplicador de la industria cervecera en República Dominicana.

Con esta iniciativa, Cervecería Nacional Dominicana continúa fortaleciendo su compromiso con la formación de profesionales de alto desempeño y con la creación de oportunidades que contribuyen al desarrollo sostenible del talento dominicano