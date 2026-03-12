Circle by Meliá redefine el lujo gastronómico con la décima edición de The Epicure

Circle by Meliá presentó la décima edición de The Epicure by Circle en Paradisus Grand Cana– All Suites, integrando alta cocina internacional y hospitalidad premium dentro de una visión clara de proyección regional.

Durante dos noches consecutivas, el resort se transformó en el escenario de una puesta en escena que fusionó técnica, identidad y emoción, reuniendo a la chef Catherine Lemoine y al chef Omar Malpartida, referentes de proyección internacional cuyas trayectorias dialogan entre herencia reinterpretada y sofisticación contemporánea.

La programación inició con el exclusivo show de cocina en vivo en los Jardines del Pavilion, donde los chefs compartieron procesos creativos, filosofía culinaria y ejecución en vivo ante una audiencia selecta. Más que una demostración técnica, fue un espacio de intercambio sobre cultura gastronómica y evolución.

The Epicure refleja una visión clara de Circle by Meliá: integrar la alta cocina como un componente esencial de la experiencia para sus socios, elevando el turismo de alto valor en el Caribe y consolidando el enclave como referente de proyección internacional.

Neuly Céspedes Huertas, Directora de Circle by Meliá en Meliá Hotels International, destacó: "The Epicure encarna la esencia de Circle y de los hoteles Paradisus by Meliá: experiencias cuidadosamente diseñadas que celebran el talento local e internacional y generan una conexión auténtica con el entorno".

"Esta edición reafirma nuestra apuesta por la alta gastronomía, donde cada detalle cobra significado y cada propuesta culinaria se convierte en una expresión cultural única".

La jornada culminó en el restaurante Amor de Mar, restaurante exclusivo de socios Circle dentro de Paradisus Grand Cana, con la esperada cena Four Hands, concebida como un recorrido en varios tiempos que exploró contrastes, texturas y territorios.

Malpartida desplegó su sello de cocina peruana contemporánea con profundidad cultural, trasladando al Caribe sabores andinos y amazónicos reinterpretados con precisión y carácter. Lemoine aportó una ejecución depurada que integra influencias asiáticas y europeas con rigor técnico y sensibilidad estética.

El itinerario gastronómico incluyó elaboraciones como la Tortita de Gamba con mayonesa acevichada, el Ceviche Andino con leche de tigre de hierbas, el Siu Mai de Pato Confitado, la Patarashca de Mar cocida en bambú amazónico, donde el mar encontró una nueva forma de expresión y el MUU TOD KAPI-Costillita cocidas a baja temperatura, marinadas en agua de coco.

El cierre dulce, con Merengue de Verano, maracuyá y pisco, y Fresas asadas con pimienta Sichuan y sake, selló el encuentro con armonía aromática y equilibrio creativo.

Cada creación fue ideada como una pieza irrepetible, diseñada exclusivamente para esta décima edición.

Gastronomía como diferenciador competitivo

Más allá de su dimensión culinaria, The Epicure funciona como un activo clave dentro del universo Circle by Meliá, alineado con una tendencia global que reconoce la cocina de autor como motor de diferenciación, fidelización y proyección internacional.

Esta décima edición lo sitúa entre las citas más relevantes del calendario gastronómico y lifestyle del Caribe, convocando a líderes del sector turístico, empresarios, miembros Circle y referentes de la alta cocina internacional.

