La Fundación Manos Unidas por Autismo anuncia caminata anual "Dale Color a Mi Vida"

La Fundación Manos Unidas por Autismo anunció la edición número 11 de su caminata anual "Dale Color a Mi Vida", una iniciativa que este año pone el foco en un tema esencial: el derecho de las personas con autismo a una educación verdaderamente inclusiva.

Durante una rueda de prensa encabezada por la presidenta de la fundación, Odille Villavizar, se dieron a conocer los detalles de esta movilización ciudadana que se celebrará el domingo 12 de abril de 2026, a las 8:00 de la mañana, en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso.

Bajo el lema "La educación es un derecho y debe ser para todos", la caminata busca sensibilizar a la sociedad dominicana sobre las realidades que enfrentan las personas con autismo y sus familias dentro del sistema educativo.

"Queremos promover la inclusión educativa en los niveles preuniversitario y superior, así como concienciar sobre el respeto, las oportunidades, la autonomía y la independencia que merecen todas las personas", expresó Villavizar.

La presidenta de la organización explicó que, pese a los avances en materia de sensibilización, persisten importantes brechas en el sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universitaria. Muchos estudiantes con autismo aún no cuentan con los ajustes razonables, las adaptaciones ni el acompañamiento necesarios para su desarrollo académico.

"Tal vez vamos despacio, pero avanzamos", expresó. "La meta es seguir construyendo una sociedad más sensible, más empática y más inclusiva, donde la diversidad sea respetada y la diferencia aceptada".

Retos pendientes en la educación inclusiva

Desde la perspectiva de la fundación, uno de los principales desafíos del país es fortalecer la formación de docentes y profesionales especializados, así como dotar a las instituciones educativas de recursos, tecnología de apoyo y espacios accesibles.

Villavizar resaltó que la inclusión requiere una mirada humana y comprometida. "Educar es un acto de amor. No debemos ver al niño con autismo como un problema, sino como un desafío que nos impulsa a crear mejores oportunidades", afirmó.

El símbolo de esta edición de la caminata refuerza ese mensaje: dos piezas de rompecabezas que forman un corazón, representando la relación entre el maestro y el estudiante. Una figura mayor guía a otra más pequeña, evocando la importancia del acompañamiento y del afecto en el proceso educativo.

La actividad tendrá un recorrido de dos kilómetros y estará estructurada en cinco estaciones de colores, cada una dedicada a uno de los programas que desarrolla la fundación: aprendizaje, intervención temprana, terapia ocupacional y lenguaje, habilidades sociales y formación para la vida independiente.

En cada punto, terapeutas y especialistas compartirán con las familias experiencias, dinámicas y mensajes educativos que reflejan el trabajo que la institución realiza durante todo el año.

"Cuando el aprendizaje se disfruta, cuando se vive con alegría, se convierte en una experiencia que transforma", comentó Villavizar al explicar que la caminata busca combinar diversión, información y sensibilización social.

Una canción para dar voz a la inclusión

Entre las novedades de esta edición se encuentra la canción oficial "Dale Color a Mi Vida", producida en colaboración con el ministerio musical infantil Corito Chichigua, cuya primicia se llevaron los presentes al evento, a través de una proyección.

La pieza busca visibilizar los sueños, emociones y capacidades de las personas con autismo, promoviendo su participación plena en la sociedad.

La caminata reunirá a familias, voluntarios, autoridades, empresas y miembros de la sociedad civil, consolidándose como uno de los eventos de sensibilización sobre autismo más importantes del país.

Las camisetas oficiales estarán disponibles en Santo Domingo Corre, y podrán retirarse del 9 al 11 de abril en Centro Media. También estarán disponibles el mismo día del evento en la entrada principal del Jardín Botánico.

