Seguros Reservas celebra su 24 aniversario junto a corredores de seguros

Seguros Reservas celebró un cóctel conmemorativo con motivo de su 24° aniversario, en un encuentro que reunió a corredores de seguros, destacados reaseguradores, ejecutivos de la institución, miembros del Consejo de Administración y de su casa matriz, el Banco de Reservas, para celebrar los logros alcanzados.

En la actividad fueron reconocidos los corredores que superaron las metas de producción el pasado año, destacando su compromiso, desempeño y contribución al crecimiento sostenido de la empresa. El encuentro también sirvió como espacio para reafirmar la relación que Seguros Reservas mantiene con los intermediarios que forman parte fundamental de su red comercial.

Durante el encuentro, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez Veras, expresó la enorme satisfacción que representa formar parte de una institución respaldada por un equipo de profesionales que están dejando una huella significativa en la industria aseguradora dominicana.

Valdez Veras reconoció la labor de los corredores de seguros, resaltando que no son simplemente un canal más dentro del negocio asegurador, sino asesores estratégicos de los clientes. En ese sentido, destacó que los corredores interpretan necesidades, explican condiciones y acompañan decisiones que impactan directamente el patrimonio y la tranquilidad de personas y empresas.

De su lado, el superintendente de Seguros, Julio César Valentín, se dirigió a los presentes para felicitar la amplia trayectoria de Seguros Reservas, resaltando su crecimiento sostenido y su contribución al fortalecimiento del sector. Durante sus palabras, destacó además la solidez que exhibe actualmente la industria aseguradora dominicana.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente del Consejo de Administración de Seguros Reservas y presidente Ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, expresó el orgullo de contar dentro de la gran familia Reservas con esta importante filial.

Resaltó el significativo aporte que ha realizado durante más de dos décadas para promover el bienestar, la protección patrimonial y la tranquilidad de miles de familias dominicanas.

La celebración del 24° aniversario reafirma el compromiso de Seguros Reservas con el desarrollo del sector asegurador dominicano, la excelencia en el servicio y el fortalecimiento de alianzas estratégicas que continúan impulsando su crecimiento y su posicionamiento en el mercado.

