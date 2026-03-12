Universidad Anáhuac Cancún presenta, en República Dominicana, sus nuevas licenciaturas

La Universidad Anáhuac Cancún presentó en República Dominicana tres nuevas licenciaturas estratégicas, el lanzamiento de la campaña institucional Go Big, la creación del Centro Sabia de Salud y Bienestar Integral, una alianza internacional con Artek y un programa de becas para estudiantes de alto rendimiento.

Con ello consolida su apuesta por la formación de líderes capaces de transformar la región en un entorno global y digital.

Durante la actividad Go Big Anáhuac | Forward Vision – República Dominicana, la universidad presentó su nueva Licenciatura en Liderazgo y Gestión Estratégica Internacional, así como las Ingenierías en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, estas últimas desarrolladas en alianza con Artek, institución internacional especializada en formación tecnológica avanzada.

Estos nuevos programas integran inteligencia artificial en el currículo —incluyendo licencias de ChatGPT Pro para cada estudiante—, proyectos vinculados a retos reales y una sólida formación ética orientada al bien común.

La Licenciatura en Liderazgo y Gestión Estratégica Internacional no es una carrera tradicional: está pensada para quienes no solo quieren adaptarse al futuro, sino liderarlo. Forma profesionales con una sólida base en liderazgo, pensamiento crítico y gestión estratégica, preparados para impulsar cambios en organizaciones y contextos globales.

Ingenierías en IA

Asimismo, las Ingenierías en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad están diseñadas para quienes desean desarrollar soluciones tecnológicas inteligentes y enfrentar uno de los desafíos más urgentes de la actualidad: la protección de la información y los sistemas digitales en sectores como la salud, el turismo, las finanzas, la educación y el mundo empresarial.

Los egresados de estas carreras contarán con una alta demanda laboral, siendo además uno de los sectores mejor remunerados en el mercado global.

La alianza con Aartek permitirá a los estudiantes acceder a doble titulación internacional, certificaciones especializadas y redes profesionales globales, fortaleciendo su inserción en sectores clave como turismo inteligente, innovación tecnológica, finanzas digitales y economía digital, áreas de gran crecimiento para República Dominicana.

Como parte de su compromiso con la formación de talento internacional, la Universidad Anáhuac Cancún anunció un programa de becas dirigido a estudiantes dominicanos de alto desempeño que participen en el proceso de admisión para agosto 2026.

La presentación se realizó en el marco del lanzamiento de GO BIG, una campaña institucional que integra liderazgo humanista, tecnología avanzada e innovación educativa, diseñada para inspirar a los jóvenes a pensar en grande, asumir retos globales y construir su futuro con visión y propósito.

En República Dominicana cuenta con su representante Grace Gómez de Herrera quien les apoya en todos sus procesos.

Asimismo, la universidad presentó SABIA (Salud y Bienestar Integral Anáhuac Cancún), un centro especializado que brinda acompañamiento integral a estudiantes internacionales, ofreciendo:

Apoyo emocional

Espiritual

Académico

Logístico

O rientación migratoria

Alojamiento

Adaptación cultural