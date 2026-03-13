Banco Vimenca anuncia su integración a cajeros automáticos Unared

Banco Vimenca anunció su incorporación a la red de cajeros automáticos Unared, lo que permitirá a sus clientes realizar retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 2,000 cajeros automáticos a nivel nacional.

La alianza con Unared reafirma el compromiso de Banco Vimenca de ofrecer soluciones financieras modernas, seguras y alineadas con las necesidades de sus clientes, facilitando su día a día mediante una infraestructura tecnológica robusta y confiable.

Jesús Cornejo, vicepresidente ejecutivo de Banco Vimenca, afirmó que "formar parte de Unared representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y mejora continua del servicio. Esta integración nos permite acercarnos aún más a nuestros clientes, brindándoles mayor comodidad y acceso a sus recursos financieros cuando lo necesiten".

El ejecutivo destacó que esta ampliación representa un avance decisivo en la modernización del sistema bancario nacional.

Junto a Cornejo, la alianza fue encabezada por Karina Bretón, vicepresidenta sénior de Operaciones y Canales del Banco BHD y Kelvin Fernández, vicepresidente de Canales y Estrategia Digital del Banreservas.

Unared es la primera y más grande red unificada de cajeros automáticos propios de República Dominicana.

Consiste en un acuerdo de servicio firmado inicialmente en 2017 entre Banreservas y Banco BHD, y al que se han integrado la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe, Banfondesa, Banco Ademi, Banco Santa Cruz, Banco López de Haro, Asociación Cibao y, ahora, Banco Vimenca.

Los cajeros automáticos de Unared se pueden identificar por medio de un distintivo visual con el logo de esta marca:

Las pantallas

Funcionalidades

Procedimientos y aspectos operativos

Sobre Banco Vimenca

Banco Múltiple Vimenca, S. A. es una entidad financiera constituida como banco de servicios múltiples mediante resolución de la Junta Monetaria el 25 de abril de 2002. Desde entonces, sus operaciones se rigen por la Ley Monetaria y Financiera, así como por las disposiciones emitidas por los organismos reguladores del sistema financiero nacional.

La inauguración oficial de Banco Vimenca se celebró el 25 de octubre de 2002, marcando el inicio de un firme compromiso con la familia dominicana: brindar soluciones financieras confiables, innovadoras y accesibles.

Banco Vimenca pertenece al Grupo Vimenca, un sólido ecosistema de empresas que incluye a Remesas Vimenca, Data Vimenca, Vimenpaq y Paga Todo.

Actualmente, cuenta con una red de 12 oficinas distribuidas en el Gran Santo Domingo y las regiones Sur, Norte y Este del país.