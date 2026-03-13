Humano Seguros anuncia el traslado de su sede corporativa y administrativa

Eduardo A. Cruz. Presidente del Consejo de Administración. ( FUENTE EXTERNA )

Humano Seguros anunció el traslado de su sede corporativa y administrativa, localizada en la Ave. Lope de Vega 36, hacia la Torre Humano Seguros ubicada en el complejo World Trade Center Blue Mall, en el sector Piantini del Distrito Nacional.

En esta nueva localidad residirán la atención al cliente continuará realizándose a través de su red de sucursales a nivel nacional y canales digitales, manteniendo los estándares de servicio que les han caracterizado, así como:

Áreas corporativas

Áreas técnicas

Áreas de negocios de la empresa.

José Zapata, vicepresidente ejecutivo-gerente general de Humano Seguros, explicó que el traslado responde a la visión de continuar fortaleciendo la plataforma desde la cual la aseguradora desarrolla sus operaciones y proyecta su crecimiento futuro.

Evolución natural

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/foto-principal-nueva-sede-humano-segurosjpg-3e7da4d6.jpeg Torre Humano Seguros en el World Trade Center. (FUENTE EXTERNA)

"Este paso refleja la evolución natural de Humano Seguros. Cambia el espacio desde donde operan nuestros equipos, mas permanecen intactos nuestros valores, visión y compromiso con clientes, asegurados, intermediarios y aliados estratégicos", expresó.

A esto añadió que la nueva sede permitirá integrar "de forma más eficiente nuestras capacidades, potenciar el talento de nuestros colaboradores y continuar aportando soluciones de valor y una experiencia única para nuestros clientes y relacionados".

Asimismo, Eduardo Cruz, presidente de Humano Seguros, destacó que este movimiento es una muestra del proceso de madurez que ha experimentado la organización, gracias a la confianza que el mercado nos ha brindado a lo largo de más de dos décadas.

"El establecimiento de la Torre Humano Seguros en el World Trade Center marca una nueva etapa de la empresa, y reafirma su confianza en el desarrollo del sector asegurador y en el crecimiento del país, así como su compromiso de seguir construyendo soluciones que aporten bienestar y seguridad a la sociedad dominicana".

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