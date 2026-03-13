Medio Maratón Claro logra récord histórico con 6,200 inscritos y agota cupos antes un mes del evento

Jilberto Santana se impuso en la máxima categoría masculina 21 k del Medio Maratón de Claro, con un tiempo de 1 hora 05 minutos 52 segundos. ( FUENTE EXTERNA )

El Medio Maratón Claro alcanzó un nuevo hito en la República Dominicana al registrar 6,200 participantes y agotar sus inscripciones un mes antes del evento, estableciendo así un récord histórico nacional y consolidándose como la carrera más grande del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/medio-maraton-claro-2026-743febf4.jpeg El Medio Maratón Claro alcanzó un nuevo hito en la República Dominicana al registrar 6,200 participantes y agotar sus inscripciones un mes antes del evento. (FUENTE EXTERNA)

Los participantes

Esta trigésima edición, diseñada para toda la familia, reunió corredores de más de 35 nacionalidades, quienes participaron en las rutas de 5, 10 y 21 kilómetros a lo largo del icónico Malecón de Santo Domingo.

Todos se unieron a un evento que promueve la salud, el bienestar y la integración de personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Desde niños de 5 años hasta corredores de 89, el Medio Maratón Claro volvió a demostrar su carácter inclusivo e intergeneracional.

En total participaron 257 menores de 18 años, así como 49 corredores mayores de 70, entre ellos una mujer de 89 años, la participante de mayor edad en esta edición. Asimismo, 15 atletas en sillas de ruedas formaron parte de la jornada deportiva.

La carrera también reflejó una notable participación equilibrada entre hombres y mujeres, con un 51 % y 49 % respectivamente, evidenciando el creciente interés de la población dominicana por integrarse a iniciativas que fomentan un estilo de vida activo y saludable.

En cuanto a la distribución por edades, el grupo más numeroso fue el de 18 a 29 años, con 1,959 inscritos (32 %), seguido por los adultos jóvenes de 30 a 39 años, con 1,824 participantes (30 %).

Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas de Claro Dominicana, destacó el impacto que ha alcanzado esta plataforma deportiva a lo largo de los años.

"Con este emblemático evento, que inspira y continúa posicionándose como un referente dentro del calendario deportivo nacional, contribuimos al desarrollo del deporte en la República Dominicana y a la promoción de valores asociados al bienestar, la disciplina y la integración familiar", expresó.

Acosta señaló que el crecimiento sostenido del Medio Maratón Claro refleja el compromiso de la empresa con la promoción del deporte y el sano entretenimiento.

"Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia de clase mundial, con altos estándares de organización y seguridad, que permita a corredores de distintos niveles disfrutar de una jornada memorable junto a sus familias", afirmó.

La presencia de corredores de distintas nacionalidades, entre ellas venezolana, colombiana, mexicana, española, francesa, italiana, neerlandesa y austriaca, así como de atletas de nacionalidad estadounidense, canadiense, china, india, japonesa y keniana, este último referente mundial del atletismo, evidencia además el alcance internacional que ha logrado la carrera, así como la calidad de su organización, la confianza que genera en la comunidad de corredores de diferentes orígenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/jilberto-santana-y-soranyi-rodriguez-lograron-el-primer-lugar-overall-en-la-distancia-de-21km-8e386312.jpeg Jilberto Santana y Soranyi Rodríguez lograron el primer lugar overall en la distancia de 21KM. (FUENTE EXTERNA)

Los ganadores 21k

Los dominicanos Jilberto Santana y Soranyi Rodríguez lograron el primer lugar overall en la distancia de 21KM. Santana, se impuso en la máxima categoría masculina con un tiempo de 1:05:52, mientras que, en la división femenina Rodríguez en un tiempo de 1:16:44.

Sahira Sahdalá, gerente de Promociones y Patrocinios de Claro Dominicana, resaltó que esta edición contempló RD$3 millones en premios, reafirmando la magnitud del evento y su impacto dentro de la comunidad deportiva.

Asimismo, explicó que la organización contó nuevamente con el respaldo de Emoción Deportiva, responsable del trazado y medición de las distancias bajo estándares internacionales, con experiencia en maratones como el de Telcel y carreras organizadas para marcas globales como BBVA y Adidas.

La ruta de los 10K y 21K cuenta con certificación de World Athletics en coordinación con la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), lo que eleva el nivel técnico del evento y lo convierte en una competencia atractiva para corredores experimentados.

En materia de logística y seguridad, el evento dispuso de más de 400 componentes de seguridad, 11 ambulancias, 10 puntos de hidratación en ruta, además de estaciones de bebidas deportivas distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido y en la meta.

Para mayor comodidad de corredores y espectadores, se habilitaron más de 2,000 parqueos gratuitos en puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, como parte de su compromiso con la sostenibilidad, Claro Dominicana incorporó acciones de gestión responsable de residuos durante el evento, promoviendo la recolección de botellas plásticas para su reciclaje y su reincorporación a la economía circular a través del Sistema Integrado de Gestión de Residuos NUVI PET, con el apoyo de sus colaboradores de la Red de Voluntarios Claro.

Para ello, se instalaron más de 70 contenedores y más de 15 supersacos en los puntos de hidratación, reafirmando así el compromiso de la empresa con una República Dominicana más sostenible.

Como parte de las innovaciones de esta edición, Claro habilitó además una plataforma propia de inscripciones, diseñada para ofrecer una experiencia más intuitiva y eficiente a los participantes. A través de esta herramienta se registraron 3,000 corredores en la distancia de 5 kilómetros, 2,000 en los 10 kilómetros y 1,200 en los 21 kilómetros.

La gran acogida del público, el crecimiento sostenido de la carrera y la participación de múltiples generaciones y nacionalidades demuestran que el Medio Maratón Claro es mucho más que una competencia: es una plataforma que conecta a la comunidad, promueve el bienestar y celebra el deporte junto a toda la familia dominicana.