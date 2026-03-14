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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Inversiones Santa Cruz reúne economistas internacionales para analizar riesgos y oportunidades en RD

Durante la jornada se presentó un análisis de los principales focos de incertidumbre internacional y su posible incidencia en sectores estratégicos del mercado dominicano

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    Inversiones Santa Cruz reúne economistas internacionales para analizar riesgos y oportunidades en RD
    Di´az, Antonio Gabriel, Leonardo Girlando y Pedro Gala´n (FUENTE EXTERNA)

    En un entorno internacional marcado por volatilidad financiera y ajustes en la política monetaria global, Inversiones Santa Cruz (ISC) celebró en Santo Domingo y Santiago el encuentro Perspectivas Económicas Globales y Regionales, dirigido a empresarios y clientes estratégicos con el objetivo de aportar insumos clave para la toma de decisiones de cara a 2026.

    La jornada contó con la participación de especialistas de Bank of America, quienes analizaron el panorama macroeconómico global, el desempeño de América Latina y el Caribe, y los principales focos de incertidumbre internacional, incluyendo crecimiento, inflación y entorno geopolítico.

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    Milka Hernández, Osvaldo Basden, Shirley Mejía, Frank Monegro y Noelis Gómez.
    Milka Hernández, Osvaldo Basden, Shirley Mejía, Frank Monegro y Noelis Gómez. (FUENTE EXTERNA)
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    Patricia Aldebot, Lexy Collado, Kemberly Hernández, Ramilfi Cerda y Ana Álvarez.
    Patricia Aldebot, Lexy Collado, Kemberly Hernández, Ramilfi Cerda y Ana Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

      Durante las exposiciones se presentaron proyecciones favorables para la economía dominicana en 2026, con un crecimiento estimado de alrededor de 4.0%, frente al 2.1% preliminar de 2025.

      • En cuanto a la inflación, se espera convergencia hacia el rango meta del Banco Central, situándose en torno al 4.2%. Asimismo, se proyecta que la economía de Estados Unidos crezca 2.8% en 2026, lo que resultaría favorable dada la estrecha vinculación económica entre ambos países.

      Encuentro de especialistas

      El encuentro fue encabezado por Lexy Collado, presidenta ejecutiva de ISC; Pedro Galán, vicepresidente ejecutivo; y Eduardo Marrero, vicepresidente senior de Banca Empresa del Banco Santa Cruz; Patricia Aldebot, 2do vicepresidente de Inversiones; y Shirley Mejía, 2do vicepresidente de Inversiones.

      Ellos estuvieron junto a un destacado grupo de empresarios, líderes corporativos y representantes del sector financiero en ambas ciudades.

      Con iniciativas como esta, ISC reafirma su compromiso con sus clientes de proporcionar análisis especializado, visión estratégica y espacios de diálogo que contribuyan a una planificación financiera más informada y sostenible.

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