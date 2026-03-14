Industrias San Miguel lanza agua saborizada con gas Cool Heaven

Ejecutivos de ISM durante la presentación del producto, Gladybel Bruno, Carlos Butrón, Arturo Marroquín, Sebastián Ferreiras y Mario Medina. ( FUENTE EXTERNA )

Industrias San Miguel (ISM) continúa diversificando su portafolio en la República Dominicana con la introducción de su más reciente innovación: agua saborizada con gas Cool Heaven. Esta nueva propuesta surge como una respuesta directa a la evolución de los consumidores locales que buscan opciones refrescantes, con sabor y alineadas a un estilo de vida equilibrado.

El nuevo producto llega al mercado con cuatro sabores: piña, coco, mandarina y sandía-limón. Esta combinación busca ofrecer una experiencia refrescante y diferente dentro de la categoría, ideal para el consumo "on-the-go" y momentos de disfrute social.

Fiel a su filosofía de impacto positivo, ISM ha integrado este lanzamiento bajo estrictos estándares de sostenibilidad. En este sentido, la empresa ha logrado optimizar sus empaques con una reducción del 11% en el peso de las tapas y una disminución promedio del 7% en las preformas.

Estas acciones se ejecutan en colaboración con la asociación sin fines de lucro, NUVI, fortaleciendo la economía circular y reduciendo la huella ambiental de la operación.

Carlos Butrón, director comercial de ISM para República Dominicana, indicó que: "El lanzamiento de este producto responde a una clara evolución en el gusto del dominicano, quien hoy busca opciones más ligeras y equilibradas sin renunciar al sabor. Hemos logrado el balance perfecto entre una gasificación refrescante y perfiles frutales, garantizando una experiencia cero azúcar y cero calorías que acompaña el ritmo de vida activo de nuestros consumidores."

Butrón también afirmó que con este lanzamiento no sólo se robustece la oferta de hidratación en el país, sino que también fortalece la cadena de valor de ISM. Al incorporar esta nueva categoría, la empresa impulsa eficiencias operativas y genera nuevas oportunidades comerciales para sus socios y clientes.

Con este lanzamiento, Industrias San Miguel reafirma su compromiso con la innovación constante y la salud del consumidor, ofreciendo una bebida que equilibra el bienestar con el placer de los sabores tropicales.

Sobre ISM

Industrias San Miguel (ISM), se caracteriza por la eficiencia en el servicio y la calidad, factores que han contribuido, en más de 20 años, a reafirmar el liderazgo de la empresa basado en la fortaleza de sus principios y valores corporativos.

La posición que ocupa actualmente ISM, con sus marcas Kola Real, Cool Heaven, Frutop, Generade y Enerup, se debe a su espíritu de sana competencia, con el cual ha sabido ganarse la preferencia de los consumidores, además de una clara visión de largo plazo, donde el emprendimiento y la inversión han sido esenciales.

ISM ha asumido una actitud de compromiso social, apoyando además el arte nacional y proyectos de protección comunitaria y ambiental, que aseguran continuar por la senda de un crecimiento sostenible.