"Rexona no te abandona", un compromiso con la FDF y experiencias para vivir el Mundial en RD

Daniel Pérez, José Francisco Deschamps y Nathalia Martínez durante la firma para concretizar esta iniciativa de Rexona y la FDF. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de su patrocinio global de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Rexona presenta en República Dominicana una plataforma local basada en su posicionamiento "No te abandona", conectando ese mensaje con el presente y el futuro del fútbol dominicano.

Como marca líder global en protección contra el sudor, Rexona toma esta oportunidad para acompañar desde el movimiento, la pasión y la intensidad que se vive en este deporte.

La iniciativa se desarrolla junto a la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) y pone en el centro a la Selección Dominicana, la afición y el objetivo de no abandonar el sueño mundialista del país.

Esta alianza representa al propósito de Rexona de promover el movimiento y la confianza que el deporte inspira dentro y fuera de la cancha.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/2-daniel-perez-jose-francisco-deschamps-nathalia-martinez-c5273bf9.jpeg

Compromisos de esta iniciativa

El programa se apoya en tres compromisos principales:

No abandonar a la Selección Dominicana. Acompañar a Federación Dominicana de Fútbol (FDF) como aliado estratégico en la visibilidad y el impulso del fútbol dominicano, respaldando su desarrollo y crecimiento. No abandonar a los fanáticos que sueñan con ir al Mundial, a través de una iniciativa que llevará a 10 dominicanos a vivir partidos del torneo en sedes oficiales, conectando la pasión local con el escenario más importante del fútbol mundial. No abandonar a quienes se quedan en el país, mediante una agenda de experiencias tipo Fan Zone y puntos de encuentro para ver los juegos, impulsar participación y celebrar el fútbol en comunidad.

Esta alianza suma voluntades para seguir construyendo el fútbol dominicano, y reafirma el liderazgo de Rexona como una marca comprometida con el movimiento, que entiende el deporte como motor de transformación personal y colectiva. Acompañar a la Selección es acompañar a un proyecto país y a su gente.

"En Rexona creemos en el poder del movimiento para transformar vidas. El fútbol es una de las expresiones más auténticas de ese movimiento que une, inspira y despierta pasión. Con esta alianza queremos acompañar a cada dominicano que vive el deporte con intensidad y confianza, demostrando que cuando el cuerpo se mueve, Rexona no te abandona", expresó Nathalia Martínez, Gerente de Marca de Rexona para Unilever Caribe.

"En la Federación Dominicana de Fútbol estamos muy agradecidos por el apoyo de la marca Rexona, la cual goza de una muy buena reputación a nivel internacional y esta relación que hoy iniciamos esperamos que sea de largo plazo. Nuestra Selección Dominicana está en un momento de crecimiento, pero tenemos la intención o el anhelo de llegar a un mundial y esperamos que podamos hacerlo juntos", manifestó José Francisco Deschamps, presidente de la FDF.

La agenda de acciones se comunicará progresivamente conforme avance el calendario de 2026 e incluirá momentos públicos de anuncio, activaciones de participación y experiencias para la afición.