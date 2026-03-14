SB Academia Gastronómica gradúa primera promoción de Técnicos Internacionales en Asado a la Parrilla

Chef Miguel Reyes, Yicauri Ferreira y Chef Santo de la Cruz participaron en la actividad de la SB Academia Gastronómica. ( FUENTE EXTERNA )

SB Academia Gastronómica realizó recientemente la clausura del Primer Técnico Internacional en Asado a la Parrilla, en un acto que reunió a autoridades académicas, representantes del sector gastronómico, miembros de la asociación e invitados especiales.

Durante la ceremonia se invistió a los diez participantes que completaron el programa formativo, reconociendo su disciplina, entrega y pasión por el arte del fuego y la parrilla. Los nuevos Técnicos Internacionales en Asado proceden de diferentes puntos del país, incluyendo Santo Domingo, San Pedro de Macorís y la zona de Verón, Bávaro.

La directora de SB Academia Gastronómica, licenciada Yicauri Ferreras, ofreció las palabras de bienvenida, resaltando el impacto de esta formación especializada en la profesionalización del asado en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/el-chef-miguel-reyes-jan-carlos-veras-y-el-chef-santo-de-la-cruz-cac671c2.jpg El chef Miguel Reyes, Jan Carlos Veras y el chef Santo de la Cruz. (FUENTE EXTERNA)

Posteriormente, el chef Santo E. de la Cruz, director académico y chef ejecutivo, profundizó en la propuesta académica del programa y en la importancia de elevar los estándares técnicos de los asadores dominicanos.

"Estamos formando técnicos altamente capacitados que no solo dominan las técnicas ancestrales del asado, sino que están preparados para competir a nivel internacional y representar con orgullo a la República Dominicana", indicó el chef Santo de la Cruz.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio del estudiante Wilfredo Frías, quien semana tras semana se trasladó desde Verón, Bávaro, para participar en las clases, demostrando el compromiso que caracteriza a esta primera promoción.

El acto incluyó la proyección de un video institucional de SB Academia Gastronómica y un mensaje del presidente de Asodolap, Miguel Reyes, quien ha estado coordinando los aspectos del Campeonato Mundial de Asadores Ancestrales México 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/juan-calderon-y-dariel-taveras-adames-12ff46d9.jpg Juan Calderón y Dariel Taveras Adame. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/ana-diaz-y-la-chef-teresa-mieses-4ebc69f3.jpg Ana Díaz y la chef Teresa Mieses. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/kiara-duverge-y-jocelin-sosa-ab9fba99.jpg Kiara Duvergé y Jocelin Sosa. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

SB Academia Gastronómica y Asodolap anunciaron que los egresados de esta primera promoción fueron seleccionados para representar oficialmente a la República Dominicana en el Campeonato Mundial de Asadores Ancestrales, que se celebra los días 21 y 22 de marzo de 2026 en el Centro Dinámico Pegaso, Estado de México, bajo la organización de la Confederación Panamericana de Parrilleros y Maestros Parrilleros (Confiapa).

Tras el anuncio, se realizó la presentación oficial de la selección nacional, luego los egresados se trasladaron al área de parrillas para una demostración práctica de técnicas y preparaciones similares a las que presentarán en el mundial.

La jornada concluyó con la apertura de una gran degustación de carnes a la parrilla preparada por los egresados, acompañada de música ambiental y un espacio de networking entre participantes, invitados y representantes del sector gastronómico.

Sobre SB Academia Gastronómica

SB Academia Gastronómica es una institución dedicada a la formación especializada en gastronomía, con programas orientados a elevar las competencias técnicas y profesionales de cocineros, chefs y aficionados, impulsando la innovación y el rescate de tradiciones culinarias dominicanas.

Sobre Asodolap

La Asociación Dominicana de Asadores a la Parrilla (Asodolap) agrupa a profesionales y entusiastas del asado, promoviendo la cultura de la parrilla, la capacitación continua y la participación del país en competencias internacionales de alto nivel.