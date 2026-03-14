Seguros SURA respalda encuentro sobre "Liderazgo Femenino" y desarrollo profesional de las mujeres

Seguros SURA participó como patrocinador del encuentro Liderazgo Femenino 2026, una iniciativa que, logró reunir a más de 135 mujeres líderes, ejecutivas y emprendedoras. ( FUENTE EXTERNA )

Seguros SURA participó como patrocinador del encuentro Liderazgo Femenino 2026, una iniciativa que, logró reunir a más de 135 mujeres líderes, ejecutivas y emprendedoras con el propósito de impulsar nuevas conversaciones sobre la evolución del liderazgo y el rol transformador de la mujer en los negocios.

Para la compañía, este tipo de espacios generan un entorno propicio para reflexionar sobre los cambios acelerados del entorno y la manera en que las organizaciones deben acompañar ese proceso.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la gestión de equipos en entornos omnicanales, el uso estratégico de la inteligencia artificial, el valor de la diversidad generacional y la construcción de marcas personales auténticas, todos temas que se conectan directamente con la forma en que SURA acompaña a las personas y empresas en la toma de decisiones conscientes.

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Un liderazgo femenino que impulsa competitividad y bienestar

Seguros SURA reafirmó que el liderazgo femenino es un eje clave para la competitividad del país y para el fortalecimiento de culturas organizacionales más humanas y colaborativas.

Desde su perspectiva, el liderazgo ejercido por mujeres aporta capacidades diferenciales relacionadas con la empatía, la visión integral, la gestión del cambio y la construcción de relaciones de confianza, elementos esenciales en un mercado que evoluciona rápidamente.

"Creemos en un liderazgo que combine estrategia, sensibilidad y capacidad de anticipación. Por eso respaldamos iniciativas que amplían el acceso a herramientas, conocimiento y redes de apoyo para las mujeres que hoy están transformando las organizaciones", sostuvo Cristina Peña, gerente de Empresas SURA de Seguros SURA en República Dominicana.

Aprendizajes que fortalecen la gestión empresarial y la experiencia de cliente

Los temas tratados durante el encuentro reforzaron la importancia de colocar a las personas en el centro de las decisiones, un principio fundamental dentro del modelo de Aseguramiento y Gestión de Tendencias y Riesgos que impulsa SURA.

Perspectivas compartidas en el evento, como la relación entre tecnología y humanización, o la necesidad de escuchar activamente a los clientes para descubrir necesidades latentes, se integran de manera natural al quehacer de la compañía.

Asimismo, la discusión acerca de la creatividad intergeneracional, donde la experiencia de colaboradores con trayectoria se complementa con la visión innovadora de las generaciones más jóvenes, coincide con la manera en que SURA fomenta la diversidad de perspectivas dentro de sus equipos.

Esta integración potencia la innovación y permite diseñar soluciones más cercanas a las realidades del mercado.

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Compromisos de SURA con el desarrollo del talento femenino

SURA destacó que su participación en el encuentro se alinea con las iniciativas internas que la compañía impulsa para fortalecer la presencia de mujeres en distintos niveles de liderazgo.

Con un equipo compuesto en un 64% por talento femenino, SURA continúa desarrollando programas de capacitación, mentoría, movilidad y liderazgo que promueven la igualdad de oportunidades y la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.

Además, la empresa promueve espacios de conversación, bienestar emocional y formación continua, conscientes de que el crecimiento profesional debe ir acompañado de entornos de trabajo saludables, flexibles y con propósito.

Aporte al país y visión de futuro

Al respaldar iniciativas como "Liderazgo Femenino 2026", Seguros SURA contribuye al fortalecimiento del ecosistema empresarial dominicano y al desarrollo de capacidades que impulsan la competitividad del país.

La compañía reafirma su compromiso de crear valor sostenible a través de alianzas estratégicas, la promoción del talento local y la participación activa en temas que impactan la productividad, el bienestar y la innovación.

SURA continuará acompañando estos esfuerzos con acciones que integren tecnología, empatía, sostenibilidad y visión de largo plazo, en beneficio de sus clientes, aliados y comunidades.