Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo y Fundouro donan equipo al Hospital Moscoso Puello

Los doctores Pablo Mateo junto a Patricio Ortiz (Coordinador de la Residencia de Urología) y Wellinton Ledesma e Indira Sierra (Profesores de Urología del Hospital Moscoso Puello. ( FUENTE EXTERNA )

Una de las principales dificultades de los programas de residencias médicas que forman médicos especialistas es la falta de los equipos necesarios. Esta es una limitación que inhabilita acceso a aprendizaje con últimas tecnologías en beneficio de futuros pacientes.

Partiendo de esta premisa el centro Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo y la Fundación Dominicana de Urología (Fundouro), realizaron una donación de equipos a los programas de residencias médicas del Hospital Moscoso Puello.

El doctor Pablo Mateo puntualizó que el equipo donado a la residencia de urología del Hospital Moscoso Puello por ambas instituciones es el uretero renoscopio flexible reusable.

Esta donación se hizo con la finalidad de aportar a la formación de los nuevos urólogos, así como a los beneficios de los pacientes de recursos económicos, puedan tener accesos a esa tecnología y resolverse el problema de forma endoscópica y ambulatoria.

Viendo esa realidad, el Centro de Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo, junto con la Fundouro, siempre tienen como prioridad realizar dicha donación dentro de su programa de responsabilidad social.

Información del uretero renoscopio flexible reusable

La ureteroscopia flexible es una técnica moderna y mínimamente invasiva que ha revolucionado el tratamiento de diversas afecciones del tracto urinario. En concreto, es utilizada en urología para examinar y tratar las vías urinarias, especialmente el uréter y los riñones