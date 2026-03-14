Wendy´s respalda labor de la Adosid a través de su programa Kids´ Meal

Desde Grupo Raya destacaron que el programa Kid´s Meal de Wendy´s se ha convertido en una de las iniciativas más importantes dentro de su estrategia de responsabilidad social. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de su compromiso con la comunidad, Wendy´s, operada en el país por Grupo Raya, realizó un donativo de RD$978,081.76 a la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (Adosid).

Los fondos fueron recaudados a través de la 11.ª edición del programa Kids´ Meal, una iniciativa solidaria que durante tres meses destina un porcentaje de las ventas del menú infantil de la marca a apoyar organizaciones que trabajan por el bienestar social.

Adosid es una institución sin fines de lucro fundada el 19 de noviembre de 1992 y aprobada mediante decreto presidencial el 24 de diciembre de 1993.

La organización nació gracias al empeño de un grupo de padres que comprendieron que, uniendo esfuerzos, podían mejorar la condición de vida y optimizar el desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas con síndrome de Down.

A través de programas de orientación, acompañamiento y desarrollo integral, Adosid promueve la inclusión y el fortalecimiento de las capacidades de las personas con síndrome de Down, al tiempo que brinda apoyo a sus familias para fomentar una participación plena en la sociedad.

"Este aporte representa una oportunidad para continuar fortaleciendo nuestros programas y seguir promoviendo la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad. Agradecemos a Wendy´s y a todos los clientes que, a través de su compra, contribuyeron a hacer posible este apoyo", expresó Elaine Ortega, representante de Adosid.

Desde Grupo Raya destacaron que el programa Kid´s Meal se ha convertido en una de las iniciativas más importantes dentro de su estrategia de responsabilidad social, permitiendo que cada compra realizada por los clientes contribuya directamente a apoyar causas que generan un impacto positivo en la comunidad.

"Uno de los valores más importantes de nuestra empresa es hacer obras de bien y retribuir a la comunidad. A través del programa Kids´ Meal buscamos apoyar organizaciones que realizan una labor transformadora en la vida de muchas familias dominicanas", afirmó Fred Oscar Imbert, presidente de Grupo Raya.

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Sobre Wendy´s

Con más de 18 años en el país, Wendy´s, cadena de hamburguesas fundada por Dave Thomas en 1969, continúa fortaleciendo su presencia en República Dominicana bajo la operación de Grupo Raya, empresa que también gestiona las franquicias Pizza Hut y Chili´s en el territorio nacional.

Con esta nueva entrega, Wendy´s y Grupo Raya continúan impulsando iniciativas que apoyan a organizaciones sociales del país, reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo de las comunidades a las que sirven.