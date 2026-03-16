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Adomere realiza panel de expertos sobre fertilidad

Esta actividad científica estuvo dirigida a ginecólogos, andrólogos, embriólogos, psicólogos, médicos generales y otros profesionales de la salud

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    Adomere realiza panel de expertos sobre fertilidad
    Damaso Espinal, Miguel Córdoba, Alexandra Hichez, Steven Rabassa, Marlyn Fernández, Emely Del Rosario y Alexander Montes de Oca. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva Adomere sostuvo un encuentro con ejecutivos de Iberofármacos para presentar el panel de expertos Revisión de Guías de la OMS sobre Fertilidad

    Esta actividad científica estuvo dirigida a ginecólogos, andrólogos, embriólogos, psicólogos, médicos generales y otros profesionales de la salud interesados en fertilidad.

    La actividad científica se realizó en la sede de Iberofármacos y contó con una gran acogida

    Es así como Adomere se consolida como la sociedad líder en la medicina reproductiva en República Dominicana, lo que representa un orgullo y gran satisfacción para su presidente, el doctor Steven Rabbassa, un especialista cuya visión de llevar esta práctica a otro nivel se ve materializada en cada accionar.

    Más

    • Esta actividad forma parte de un programa que desarrolla Adomere para mantener actualizados a los especialistas en fertilidad.
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