Dan a conocer los detalles de Autoferia Asocivu 2026

La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) anunció la celebración de la cuadragésima sexta edición de su autoferia "Semana Santa Montao´ con Asocivu", que tendrá lugar del jueves 26 al lunes 30 de marzo de 2026, en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

El evento se realizará de manera presencial en Costa del Faro, frente a los predios del Faro a Colón, en Santo Domingo Este, donde los visitantes podrán conocer y adquirir vehículos usados de diferentes marcas, años y modelos.

Durante la feria se exhibirá un inventario superior a 2,500 unidades, lo que la consolida como una de las principales plataformas de comercialización de vehículos usados en el país.

La autoferia contará con el respaldo de Banco BACC, Banco Confisa y Banco Fihogar, entidades que ofrecerán tasas de interés competitivas y financiamientos de hasta el 85% del valor del vehículo, con plazos de hasta 72 meses, facilitando así el acceso a distintas opciones de movilidad para los compradores.

"Con esta nueva edición buscamos facilitar que más familias dominicanas puedan adquirir su vehículo en condiciones favorables, reuniendo en un solo espacio una amplia variedad de unidades y opciones de financiamiento adaptadas a las necesidades del público", expresó Aramis Mella, presidente de Asocivu.

Atracciones

Además de la oferta vehicular, el evento contará con presentaciones artísticas y culturales, áreas gastronómicas, parqueos vigilados y diversas actividades para el disfrute de toda la familia, con entrada libre para el público.

Los interesados también podrán explorar el inventario disponible y solicitar financiamiento a través de la Internet , así como obtener información adicional en las redes sociales de la asociación Asocivu.

La autoferia cuenta con el patrocinio y respaldo de Banco BACC, Banco Confisa, Banco Fihogar, la Alcaldía de Santo Domingo Este, HIT Puerto Río Haina, Sansoucí Puerto Santo Domingo, Accordia Shipping, NF Garantías, Seaboard Marine, Bantracking y Super Carros.