Fundación Farach y Colegio Loyola celebran el Premio a la Excelencia en la Oratoria Hispana

Alejandro Farach ,Grace Cochon , padre Jorge William S.J.,Alexandra Villanueva, padre Andy Adony Mesa SJ e Ysabel Florentino participaron en la celebración del la V edición del Premio a la Excelencia en la Oratoria Hispana "Ing. Alejandro Farach Cruz". ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de seguir impulsando el buen uso del discurso como instrumento para el cambio social de la República Dominicana, fueron entregados los Premios a la Oratoria Alejandro Farach Cruz, en su V edición, por la Fundación Farach, el Colegio Loyola Santo Domingo y la Universidad Iberoamericana (Unibe).

El concurso contó con la participación de estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º de secundaria, matriculados en diversas escuelas del país, y sirvió como homenaje póstumo al ingeniero Alejandro Farach Cruz, quien se destacó, junto a la Fundación Farach, por su solidaridad y la ayuda que siempre brindó a sus prójimos.

Con "El dialogo gana la batalla" como eje central del certamen y Lissette Selman como maestra de ceremonia, las eliminatorias se celebraron en el Salón Ingeniero Alejandro Farach Cruz del Colegio Loyola Santo Domingo.

La entrega de los premios a los jóvenes que presentaron los tres mejores discursos estuvo fundamentada en la calidad, la originalidad y el desenvolvimiento exhibido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/andres-farach-alejandro-farach-carmen-de-farach-alexandra-villanueva-grace-cochon-pedro-farach-22ca15db.jpeg Andres Farach, Alejandro Farach, Carmen de Farach, Alexandra Villanueva, Grace Cochon y Pedro Farach. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/p-melvin-arias-sj-p-andy-adony-mesa-sj-alejandro-farach-matilde-farach-p-jorge-william-sj-y-carmen-de-farach-2892922f.jpeg Padre Melvin Arias SJ, padre Andy Adony Mesa SJ, Alejandro Farach, Matilde Farach, padre Jorge William SJ y Carmen de Farach. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/matilde-farach-meredith-alcantara-y-p-andy-adony-mesa-sj-4f70f6bb.jpeg Matilde Farach, Meredith Alcantara y padre Andy Adony Mesa SJ. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los ganadores

En esta quinta edición, el primer lugar fue otorgado a Alexandra Villanueva Portes, del Colegio Lux Mundi. El segundo lugar lo obtuvo Meredith Alcántara González, del Colegio Loyola, mientras que el tercer lugar fue para Lía Marie Calvo González, del Saint Patrick School.

Asimismo, el jurado concedió menciones especiales a Kiara Leticia Penson de la Cruz, del Colegio Luis Muñoz Rivera, y a Paula Andrea Lopera Mejía, del Colegio Calasanz, en reconocimiento a la calidad de sus intervenciones.

Los ganadores recibieron becas para cursar estudios universitarios en UNIBE, auspiciadas por la universidad y la Fundación Farach. Todos los concursantes obtuvieron certificados de reconocimiento por participar.

El jurado que seleccionó a los galardonados estuvo compuesto por la comunicadora Jatnna Tavárez, el Ing. Alejandro Farach Abdalah, el padre Eugenio Ruvas, S. J., y Ysabel Florentino Romero.

La actividad contó con la asistencia de directivos e integrantes de la Fundación Farach, del Colegio Loyola Santo Domingo y de Unibe, así como con el respaldo de personalidades, familiares, amigos y relacionados.

El objetivo de esta iniciativa, que premia anualmente las competencias básicas ligadas a la comunicación oral de la juventud dominicana, es respaldar la formación comunicativa, académica y social de las futuras generaciones, apoyando el arte de hablar con elocuencia y de persuadir con el lenguaje oral.

Los fondos generados a través de esta competencia educativa serán utilizados en el desarrollo del Proyecto Palabra, Arte y Conferencias (PAC Loyola) y en actividades para la protección medioambiental.