Comienza la "Semana Más Corta 2026"

La "Semana Más Corta 2026" acaba de comenzar, prometiendo ser una edición especial.

Este evento, que ya lleva 19 celebraciones, realizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) el importante evento universitario de cortometrajes gestados en las aulas de la academia.

En esta ocasión, el festival está dedicado a la literatura dominicana y su influencia en el cine. Bajo el lema "Vivimos las palabras para soñar imágenes de la dominicanidad", los cortometrajes presentados exploran cómo las obras literarias del país inspiran nuevas narrativas audiovisuales y dialogan con la identidad cultural dominicana.

Durante el acto de apertura los estudiantes crearon todo un escenario que evocó el concepto de lo que espera en lanzamiento cinematográfico convencional. Entrevistaron y guiaron la ocasión con altura experta.

Durante el acto inaugural, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, Radhamés Mejía, destacó que a lo largo de sus diecinueve ediciones este festival se ha consolidado como un espacio de encuentro entre la creación artística, la reflexión cultural y la formación universitaria.

"El cine, en la construcción de la cultura de un país, ocupa un lugar privilegiado. Cada uno de estos cortos representa, en el fondo, una interpretación de nuestra realidad y una apuesta por el futuro", expresó el académico, al resaltar la importancia de formar ciudadanos capaces de comprender su tiempo e interpretar su sociedad.

Además, Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pucmm, subrayó que este escenario permite que la creación joven dialogue críticamente con la memoria cultural dominicana. "Aquí la pantalla se convierte en un territorio de construcción de identidad", señaló.

La jornada inaugural contó también con las palabras de Zumaya Cordero, directora de operaciones de Caribbean Cinemas, quien participó en representación de los patrocinadores del evento.

En esta primera noche se proyectaron los cortometrajes "No vuelvas por el 12, Luis", "Sol de acero" y "Pedro y el carnaval", este último en homenaje al escritor, docente e investigador Pedro Valdez. También se presentó "Para ti, Patricia", obra ganadora de la edición 2025.

Programación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0230-1b491cab.jpg (SAMIL MATEO)

La programación del festival se desarrollará desde este lunes 16 hasta el jueves 19 de marzo, con la proyección de más de 30 cortometrajes en horario de 6:00 a 8:00 de la noche en el auditorio de la Pucmm, campus Santo Domingo.

El viernes 20 de marzo, en la jornada de clausura, se entregarán los premios a los ganadores en siete categorías, entre ellas:

Premio del Público, Mejor Corto Interuniversitario y Mejor Corto Semana Más Corta 2026.

Además de las exhibiciones cinematográficas, la Semana Más Corta incluirá un programa académico dirigido a estudiantes y público interesado en el sector audiovisual. Las actividades se realizarán de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el salón Octagonal 1 del edificio B1 del campus Santo Domingo.

El martes 17 de marzo se impartirá el taller "Política en la cultura dominicana", a cargo de la productora Minerva Film.

El miércoles 18, Elsa Turull, presidenta del Grupo Larimar, junto al crítico de cine Marc Mejía, ofrecerán el taller "Mira Mi Corto", enfocado en cómo convertir un cortometraje en una carta de presentación dentro del mercado audiovisual.

La agenda formativa concluirá el jueves 19 con un taller técnico impartido por el equipo de la Pucmm dedicado al uso del software de edición de video DaVinci Resolve.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0233-244c43de.jpg Zumaya Cordero, Omar de la Cruz y Marianna Vargas. (SAMIL MATEO)