Agencia La Colectiva llega a República Dominicana

La noche del lanzamiento de La Colectiva fue una velada distinta. Un encuentro donde las emociones, los afectos y los pequeños rituales marcaron el ritmo de una celebración que anuncia una nueva etapa.

Entre conversaciones y expectativas, los invitados participaron en una dinámica simbólica pensada para atraer la buena suerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0289-26c68608.jpg Federico Ozores y Karina Larrauri. (SAMIL MATEO)

Se colocaron pulseras unos a otros, recibieron un pequeño palo ritual asociado a la energía y la salud, y escribieron palabras de buenos deseos en papeles hechos de semillas, destinados a una maceta donde estaba sembrada una Zamia, planta que forma parte de las que se le atribuye la buena fortuna, "plantas del dinero".

Dichas bendiciones eran destinadas a Colectiva, empresa que los convocó en Altto Rooftop, en la Ciudad Colonial.

La gastronomía del chef Leandro Díaz también tuvo un papel estratégico en una velada cargada de significado. Sus propuestas acompañaron un ambiente que comenzó con la emoción evidente de Sara Ranghi, representante de la firma en República Dominicana, cuyas palabras, por momentos entrecortadas por los nervios y la gratitud, marcaron el inicio formal del encuentro.

Discurso emotivo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0285-c2732ef5.jpg Sara Ranghi. (SAMIL MATEO)

Ranghi dedicó buena parte de su intervención a agradecer a quienes hicieron posible el evento y el camino que la condujo hasta allí. Recordó el apoyo de colaboradores, aliados y amigos que han acompañado su trayectoria profesional, así como las circunstancias que, de manera inesperada, la llevaron a abrir esta nueva etapa.

En ese contexto, explicó que La Colectiva, agencia creativa fundada en México por Sofía Aguilar junto a su padre, Ramón Aguilar, inicia ahora una nueva fase con su incorporación como Managing Partner & Chief Strategy Officer, movimiento que marca la expansión formal de la firma hacia República Dominicana y otros mercados.

Más que una expansión geográfica, se trata de una evolución natural de un modelo de trabajo basado en la colaboración y en la creación de equipos estratégicos según las necesidades de cada marca, señaló Ranghi.

"Las mejores ideas no nacen de estructuras rígidas, sino de las personas", expresó.

Fundada sobre ese principio, La Colectiva apuesta por un enfoque flexible en el que distintos especialistas se integran para desarrollar soluciones a la medida de cada proyecto.

"No creemos en fórmulas universales. Creemos en entender el negocio, definir el objetivo y construir el equipo correcto para generar impacto. La Colectiva no es solo una agencia; es una fuerza creativa en movimiento", señaló.

Finalizó informando que la agencia opera a través de cuatro disciplinas principales:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0265-3295eee6.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0270-bbf25cf3.jpg (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/img-20260316-wa0268-be961940.jpg Chef Leandro Díaz. (SAMIL MATEO) ‹ >

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