Porsche presenta la Cayenne Black Edition, una apuesta por la deportividad y el diseño

Natalia Soto y Jacinto Peynado hijo en la presentación de la nueva Porsche Cayenne Black Edition. ( SAMIL MATEO )

El showroom de Porsche Center Santo Domingo fue el escenario para presentar la nueva Porsche Cayenne Black Edition, una propuesta que reafirma el ADN deportivo de la marca alemana y su constante búsqueda de perfección estética y tecnológica.

La velada permitió apreciar de cerca una edición que destaca por la gran cantidad de detalles que exaltan su carácter, su diseño refinado y una deportividad que se percibe incluso antes de encender el motor. ¡Hasta su aroma exalta su exclusividad en cuanto a lujo!

Para Jacinto Peynado hijo, CEO y presidente de Porsche Center, el término lujo suele asociarse a vehículos de este segmento, los representantes de la marca prefieren hablar de deportividad aspiracional. Sin embargo, el refinamiento del interior deja claro que cada detalle ha sido cuidadosamente concebido.

Las costuras de los asientos, elaboradas a mano en la fábrica de Porsche, revelan el nivel de dedicación artesanal que caracteriza a la firma. El interior, confeccionado en cuero auténtico, desprende ese aroma particular que los conocedores asocian con los materiales de alta calidad.

"Ese olor es inconfundible", comentó durante la demostración, al invitar a los asistentes a explorar el interior del vehículo y apreciar el acabado manual que distingue a la marca. Y como era de esperarse, tal cual sucedió, validando las palabras pronunciadas.

Equipamiento que redefine la categoría

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-12-at-90631-pm-6282983b.jpeg n el interior, se presenta un elegante esquema bitono que combina negro con un tono denominado Purple Red, que aporta sofisticación y dinamismo al habitáculo. (SAMIL MATEO)

La edición incluye un conjunto de características que la convierten prácticamente en un modelo completo desde fábrica. Entre ellas destaca el sistema de sonido Bose con 18 bocinas y 755 vatios de potencia, iluminación ambiental en las puertas, asientos eléctricos con memoria y acceso sin llave.

También incorpora cámara panorámica de 360 grados, sistema de conducción asistida que permite mantener distancia y velocidad respecto a otros vehículos, y un avanzado sistema de iluminación HD Matrix LED, compuesto por 16,000 micro-LED por faro, lo que ofrece una visibilidad excepcional en carretera.

Visualmente, la versión destaca por elementos en negro en la parrilla, los roof rails y otros detalles exteriores que refuerzan su estética deportiva. En el interior, se presenta un elegante esquema bitono que combina negro con un tono denominado Purple Red, que aporta sofisticación y dinamismo al habitáculo.

En el apartado dinámico, el modelo integra la suspensión adaptativa con sistema PASM, capaz de ajustar automáticamente la altura del vehículo según el tipo de conducción. Esto permite elevarlo para trayectos off-road o reducir la distancia al asfalto cuanto se activa el modo Sport o Sport Plus, optimizando así la estabilidad en curvas.

Algo interesante que reveló Peynado, es que esta edición ofrece una configuración altamente equipada a un precio preferencial. Esta edición cuenta con el rango de precio de un modelo estándar.

¿Por qué? Jacinto Peynado explicó que se debe a un esfuerzo de la fábrica por apoyar a mercados estratégicos y a los clientes fieles de la marca, quienes buscan un vehículo aspiracional que combine deportividad con acabados de primer nivel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-12-at-90634-pm-0e0c2fb1.jpeg Iluminada Muñoz. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-12-at-90650-pm-84a5c26e.jpeg Ernesto González, Ricardo del Castillo y Rodolfo Pimente. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-12-at-90649-pm-1-e1b7f1f3.jpeg Este modelopermite elevarlo para trayectos off-road o reducir la distancia al asfalto cuando se activa el modo Sport o Sport Plus, optimizando así la estabilidad en curvas. (SAMIL MATEO) ‹ >