Banco Adopem impulsa a las mujeres a proyectar su futuro en un encuentro inspirador

Mercedes Canalda de Beras-Goico habla con las personas que participaron en el encuentro del Banco Adopem. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Banco ADOPEM entidad de la Fundación Microfinanzas FMBBVA, realizó el encuentro "Mujer que cree en sí misma, transforma su futuro".

Esta fue una charla dirigida a sus clientas emprendedoras que reunió a más de 150 mujeres, con el objetivo de fortalecer su desarrollo personal y empresarial.

La actividad estuvo a cargo de la conferencista Isaura Tejada, quien abordó temas relacionados con la autoestima, la mentalidad de crecimiento y la independencia económica. Durante su intervención, motivó a las participantes a identificar y romper creencias limitantes, reconocer su capacidad de decisión y planificación, y visualizar nuevas oportunidades para su desarrollo.

Actividades prácticas

Como parte de la dinámica del encuentro, las asistentes realizaron un ejercicio práctico creando su "vision board" para el 2026, una herramienta que les permitió proyectar sus metas personales y profesionales, y trazar un mapa de sueños que sirva como guía de enfoque, motivación y acción para el año 2026.

Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM, destacó "Con este encuentro buscamos fortalecer la autoestima, la mentalidad de crecimiento y la visión de futuro de nuestras emprendedoras, motivándolas a convertirse en protagonistas de su desarrollo personal, económico y emocional".

Durante la actividad también participaron Eva Carvajal de Toribio VP de Negocios, Patricia Álvarez, gerente de Mercadeo; Julissa Camasta, gerente de Captaciones, quien presentó los productos y servicios del banco dirigidos a apoyar a las emprendedoras; e Inés Bautista, subgerente de Proyectos, con la presentación del programa Comunidad Emprendedora Digital.

El encuentro concluyó con una rifa y un brindis, en un ambiente de celebración, inspiración y conexión entre las participantes.