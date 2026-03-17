Banco Lafise República Dominicana inaugura sucursal en Punta Cana

Raimundo Perello´ Portela, Brian Paniagua, Claudia Espinal y Juan Gu¨i´lamo en la apertura de la nueva sucursal de Banco Lafise en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

En un acto que reunió a clientes, aliados estratégicos y representantes del sector empresarial, Banco Lafise República Dominicana dejó formalmente inaugurada su nueva sucursal en Punta Cana, consolidando así su compromiso con el crecimiento y desarrollo económico de la región Este del país.

La entidad, que forma parte del Grupo Lafise -fundado en 1985 y con presencia en 12 países de la región- continúa fortaleciendo su posicionamiento en la República Dominicana con esta nueva apertura, reafirmando su visión de expansión sostenible y cercanía con sus clientes.

Aperturas estratégicas

La ceremonia inició con palabras de bienvenida, destacando que más que la apertura de una sucursal, este paso representa confianza, crecimiento, innovación y un firme compromiso con el desarrollo financiero de personas y pequeñas y medianas empresas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/5-equipo-del-banco-lafise-8dbe1c89.jpg Parte del equipo del Banco Lafise. (FUENTE EXTERNA)

Durante el evento, el gerente general de la entidad, Brian Paniagua, resaltó la importancia estratégica de Punta Cana como uno de los polos turísticos y económicos más dinámicos del Caribe.

"Esta apertura reafirma nuestra apuesta por el crecimiento de la región Este y por seguir ofreciendo soluciones financieras que impulsen el desarrollo de nuestros clientes y sus negocios", expresó.

De su lado, la vicepresidenta de Banca Personas y PyME, Claudia Espinal, destacó que Banco Lafise se distingue por ser una entidad con "rostro humano", especializada en banca de personas y Pymes, con un sólido respaldo al sector comercial y empresarial.

Asimismo, explicó que la oficina que anteriormente operaba como representación en la zona evoluciona ahora a una Sucursal de Servicios Plenos, permitiendo a los clientes realizar depósitos y retiros, solicitar préstamos directamente en la sede y recibir asesoría personalizada para sus negocios.

La nueva sucursal está ubicada en la Plaza Cubik en la avenida 1ro. de Noviembre donde también se mantiene disponible el servicio de cajero automático en el lobby, ampliando así la oferta de servicios financieros en una zona de alto desarrollo turístico, económico e internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/2-brian-paniagua-francesca-rainieri-y-raimundo-perello-portela-3f7ba59f.jpg Brian Paniagua, Francesca Rainieri y Raimundo Perelló Portela. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/4-juan-vicente-claudia-espinal-y-jose-hermida-pereyra-adf402e6.jpg Juan Vicente, Claudia Espinal y José Hermida Pereyra. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El acto incluyó una bendición especial a cargo del reverendo padre Joaquín Aquino, seguido del tradicional corte de cinta encabezado por los ejecutivos de la entidad y el gerente de la nueva sucursal, marcando oficialmente el inicio de operaciones.

La apertura de esta sucursal en Punta Cana representa un paso estratégico para vincular los servicios financieros del banco con una de los polos turísticos de mayor crecimiento del país, alineada con la visión de futuro de la institución y su compromiso con el desarrollo nacional.

Con esta inauguración, Banco Lafise República Dominicana reafirma su propósito de seguir acompañando a sus clientes con soluciones innovadoras, atención personalizada y un enfoque centrado en generar oportunidades de crecimiento para las comunidades donde opera.

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