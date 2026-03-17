Celebran "Mujer de pie", un encuentro de liderazgo y empoderamiento femenino

Joel Reyes, Virginia Pérez, Grace Reyes, Tammy Toribio y Tania Medina en el encuentro de liderazgo femenino "Mujer de pie". ( FUENTE EXTERNA )

Hay eventos que se sienten distintos desde el primer momento. Así ocurrió con Mujer de pie, una iniciativa creada en 2017 por la periodista y activista Grace Reyes, que volvió a reunir a mujeres de distintos sectores en el Atrio Central de Downtown Center... y lo hizo a casa llena.

De hecho, la convocatoria fue tan amplia que muchas asistentes permanecieron de pie, en una señal clara de algo más que interés: había necesidad de conversación, de encuentro y de comunidad. A lo largo de la jornada, el ambiente se mantuvo vibrante, entre reflexiones, historias compartidas y una energía colectiva difícil de ignorar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/fb12e9bd-4ef6-435d-b4c6-de63b7eaf8d0-c63e08c3.jpg La periodista y activista Grace Reyes. (FUENTE EXTERNA)

Desde el inicio, Reyes dejó claro el propósito: Mujer de Pie no es un evento aislado, sino una plataforma que ha recorrido lugares como Cotuí, Jarabacoa y el Distrito Nacional, e incluso comunidades en Estados Unidos, llevando un mensaje de resiliencia, liderazgo y conciencia social.

Conversaciones que importan

En esta edición, el formato panel permitió algo clave: abrir el diálogo. Profesionales de áreas como psicología, medicina, comunicación, migración y liderazgo público compartieron experiencias y miradas sobre temas que atraviesan la vida de muchas mujeres hoy: salud emocional, bienestar integral y los desafíos de ocupar espacios.

Así, más que charlas formales, lo que se vivió fue una conversación cercana, donde cada intervención conectaba con historias reales del público. Porque, como expresó Reyes durante su intervención: "la historia de la mujer no es una fábula, es memoria y es lucha".

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Uno de los momentos más significativos del encuentro llegó al destacar un logro concreto de la fundación: su equipo legal consiguió recientemente una condena de 30 años de prisión contra un agresor, tras acompañar a la víctima durante el proceso judicial.

Este resultado, lejos de ser solo una cifra, reafirma el compromiso de la organización con algo fundamental: acompañar, orientar y facilitar el acceso a la justicia para mujeres en situación de violencia.

Como todo buen encuentro, la jornada cerró con emoción. La artista Carla Morel ofreció una presentación que conectó profundamente con el público, dejando una sensación compartida de inspiración y fuerza.

Y es que, al final, el mensaje quedó claro: cuando una mujer se levanta, no lo hace sola. Como bien resumió Reyes, una mujer que brilla también ilumina a otras.