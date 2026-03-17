Encuentros Interactivos y la UCSD realizan el panel "Comunicación en tiempos de desinformación"

Cinthia Ortiz, Reynaldo Infante, Lady Reyes, Lucivel Ávila, Ailyn Hilario y Odalis Castillo participaron en la actividad de Encuentros Interactivos y la UCSD. ( FUENTE EXTERNA )

Encuentros Interactivos, junto a la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), realizó el primer encuentro de Conexión Interactiva, una iniciativa orientada a promover el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre profesionales de la comunicación y las nuevas generaciones de estudiantes del área.

Con la bendición del diácono Víctor Manuel Acosta Sánchez, de la comunidad religiosa Hermanos Pobres de San Francisco, el evento se llevó a cabo en el Auditorio Padre Ramón Alonso Beato de la Biblioteca Octavio Cardenal Beras Rojas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/foto-2--vanessa-duran-y-mirna-pimentel-f5052081.jpg Vanessa Durán y Mirna Pimentel_. (FUENTE EXTERNA)

Bajo el tema "Comunicación en tiempos de desinformación: liderazgo, ética y compromiso con la verdad", se desarrolló una conversación que analizó los retos actuales del ejercicio comunicacional en un entorno marcado por la inmediatez informativa y la proliferación de noticias falsas.

La actividad contó con la participación de Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz, fundadores de World Voices y conductores del espacio radial Camino al Sol, quienes compartieron un enfoque testimonial sobre lo que significa ser comunicador hoy, destacando la importancia del liderazgo, la ética y el compromiso con la verdad en el ejercicio profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/foto-4-nicole-de-lima-vilma-batista-y-gina-mambru-329c4ea0.jpg Nicole De Lima, Vilma Batista y Gina Mambrú. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/foto3--alerdys-diaz-y-marielly-gonzalez-7df257c7.jpg Alerdys Díaz y Marielly González. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Ambos, conscientes del poder de la voz y del micrófono como herramientas para transmitir mensajes que impactan a la sociedad, reafirmaron su compromiso de mantener un espacio de comunicación anclado en valores y orientado a promover contenidos que aporten bienestar y reflexión a la audiencia.

También participó Ailyn Hilario, gerente de Contenido y Medios de Newlink Dominicana, quien abordó el tema "Fake news y su impacto en la reputación", ofreciendo una mirada estratégica sobre los desafíos que enfrenta la comunicación en la era digital y la responsabilidad de periodistas y comunicadores frente a la desinformación, donde el compromiso individual resulta determinante a la hora de consumir y compartir noticias.

Sobre Conexión Interactiva

Por su parte, Lady Reyes destacó que Conexión Interactiva surge como una plataforma de encuentros interactivos dedicada a generar espacios de aprendizaje, networking y reflexión entre profesionales, académicos y estudiantes de comunicación, con el propósito de fortalecer una cultura comunicacional basada en la ética, el pensamiento crítico y la responsabilidad social.

Mientras que la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Luvicel Ávila, afirmó que esta entidad valora positivamente iniciativas como las impulsadas por Encuentros Interactivos.

El apoyo se debe a que estas son actividadesque brindan a los estudiantes la oportunidad de tener una mirada práctica del ejercicio de la profesión que están aprendiendo en las aulas.

El encuentro inició con un espacio de brindis y networking, seguido del panel de conferencias y un diálogo abierto con los asistentes, promoviendo la participación de estudiantes y profesionales de la comunicación en un intercambio directo con los conferencistas invitados.

Con esta iniciativa, Encuentros Interactivos reafirma su compromiso de seguir creando plataformas que impulsen la formación, el liderazgo y la construcción de una comunicación más consciente y responsable en la sociedad dominicana.