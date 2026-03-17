Encuentros Interactivos y la UCSD realizan el panel "Comunicación en tiempos de desinformación"
En esta actividad se desarrolló una conversación que analizó los retos actuales del ejercicio comunicacional
Encuentros Interactivos, junto a la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), realizó el primer encuentro de Conexión Interactiva, una iniciativa orientada a promover el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre profesionales de la comunicación y las nuevas generaciones de estudiantes del área.
Con la bendición del diácono Víctor Manuel Acosta Sánchez, de la comunidad religiosa Hermanos Pobres de San Francisco, el evento se llevó a cabo en el Auditorio Padre Ramón Alonso Beato de la Biblioteca Octavio Cardenal Beras Rojas.
Bajo el tema "Comunicación en tiempos de desinformación: liderazgo, ética y compromiso con la verdad", se desarrolló una conversación que analizó los retos actuales del ejercicio comunicacional en un entorno marcado por la inmediatez informativa y la proliferación de noticias falsas.
La actividad contó con la participación de Reynaldo Infante y Cinthia Ortiz, fundadores de World Voices y conductores del espacio radial Camino al Sol, quienes compartieron un enfoque testimonial sobre lo que significa ser comunicador hoy, destacando la importancia del liderazgo, la ética y el compromiso con la verdad en el ejercicio profesional.
Ambos, conscientes del poder de la voz y del micrófono como herramientas para transmitir mensajes que impactan a la sociedad, reafirmaron su compromiso de mantener un espacio de comunicación anclado en valores y orientado a promover contenidos que aporten bienestar y reflexión a la audiencia.
También participó Ailyn Hilario, gerente de Contenido y Medios de Newlink Dominicana, quien abordó el tema "Fake news y su impacto en la reputación", ofreciendo una mirada estratégica sobre los desafíos que enfrenta la comunicación en la era digital y la responsabilidad de periodistas y comunicadores frente a la desinformación, donde el compromiso individual resulta determinante a la hora de consumir y compartir noticias.
Sobre Conexión Interactiva
Por su parte, Lady Reyes destacó que Conexión Interactiva surge como una plataforma de encuentros interactivos dedicada a generar espacios de aprendizaje, networking y reflexión entre profesionales, académicos y estudiantes de comunicación, con el propósito de fortalecer una cultura comunicacional basada en la ética, el pensamiento crítico y la responsabilidad social.
Mientras que la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Luvicel Ávila, afirmó que esta entidad valora positivamente iniciativas como las impulsadas por Encuentros Interactivos.
El apoyo se debe a que estas son actividadesque brindan a los estudiantes la oportunidad de tener una mirada práctica del ejercicio de la profesión que están aprendiendo en las aulas.
El encuentro inició con un espacio de brindis y networking, seguido del panel de conferencias y un diálogo abierto con los asistentes, promoviendo la participación de estudiantes y profesionales de la comunicación en un intercambio directo con los conferencistas invitados.
Con esta iniciativa, Encuentros Interactivos reafirma su compromiso de seguir creando plataformas que impulsen la formación, el liderazgo y la construcción de una comunicación más consciente y responsable en la sociedad dominicana.