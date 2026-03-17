Inauguran nueva sede corporativa del sector asegurador

Representantes del sector asegurador, autoridades vinculadas al sistema financiero y destacadas personalidades del ámbito empresarial se dieron cita en la inauguración de las nuevas oficinas corporativas de la Reaseguradora Santo Domingo (Reasanto), en un encuentro que reunió a ejecutivos, aliados estratégicos y representantes del mercado de seguros del país.

La actividad fue encabezada por el presidente de la empresa, Dr. José A. Padilla Ortíz, junto al presidente ejecutivo Jairo Alberto Zambrano Colmenares y el director administrativo Ángel Cortina, quienes recibieron a los invitados en la nueva sede corporativa de la institución.

El acto inició con la bendición del reverendo padre Joaquín Domínguez, dando paso a un breve programa de intervenciones en el que los ejecutivos compartieron reflexiones sobre la evolución del sector asegurador dominicano y los desafíos de la gestión de riesgos en el contexto regional.

Durante su intervención, Cortina destacó la trayectoria de la empresa dentro del sistema asegurador nacional, subrayando su compromiso con el fortalecimiento técnico del mercado y con el desarrollo de relaciones estratégicas con entidades internacionales del reaseguro.

Por su parte, Padilla Ortíz expresó que la nueva sede corporativa representa una apuesta por la modernización institucional y la consolidación de una plataforma operativa alineada con las mejores prácticas internacionales del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/dsc02620049-1-d8c8bbc4.jpg Carlos Pérez Vargas, Petrushka Fernández y Oliver Fernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/dsc02625054arw-1bfeed53.jpg Luis Núñez , Julissa Espinal , Carlos Nieto, Joseba Gilen Angulo. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El encuentro sirvió además como espacio de confraternidad entre ejecutivos, especialistas del ámbito actuarial y representantes de compañías aseguradoras, quienes compartieron en un ambiente de cordialidad institucional, siendo amenizado por los artistas Javish Victoria, del Conjunto Quisqueya, y Awilda Pedroza.

La inauguración de estas oficinas marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la firma, que cuenta con más de cinco décadas de presencia en el sistema asegurador dominicano.