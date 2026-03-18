Adecc anuncia el Comité Consultivo de Effie Awards República Dominicana 2026

ADECC confirma que el Comité Consultivo de Effie Awards República Dominicana 2026 será presidido por Fabián Suárez, Presidente de Cervecería Nacional Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc) anunció la conformación del Comité Consultivo de Effie Awards República Dominicana 2026, órgano estratégico que acompañará la próxima edición del programa y contribuirá a fortalecer los estándares de efectividad en marketing en el país.

El Comité será presidido por Fabián Suárez, Presidente de Cervecería Nacional Dominicana, quien liderará los trabajos orientados a garantizar la transparencia, el rigor y la alineación con los estándares globales de Effie Worldwide.

Los integrantes del Comité

El Comité Consultivo Effie 2026 está integrado por destacados profesionales del ecosistema de marketing y comunicación.

Representantes de anunciantes:

Natacha Quiterio , de Mapfre.

, de Mapfre. Emilia Villamarín, de Coca-Cola Company.

Representantes de agencias:

Eduardo Valcárcel , de Newlink Dominicana.

, de Newlink Dominicana. Martín Córdova, de La Sociedad.

Representantes de medios:

Patricia Hernández , de Listín Diario.

, de Listín Diario. Fernando Peláez, de Publicidad Aerodom.

Representación académica

Ana Mariel Rosario, Directora Ejecutiva de Chavón La Escuela de Diseño.

Desde ADECC se destacó que la diversidad de perfiles que conforman el Comité garantiza una visión integral y estratégica para continuar elevando el estándar de la industria local.

Como presidente del Comité Consultivo, Fabián Suárez expresó:

"Effie representa el más alto estándar de efectividad en marketing. Para las empresas que creemos en la innovación constante, es también un recordatorio de que las mejores ideas son aquellas que conectan con el consumidor y generan resultados reales de negocio. Este Comité reúne la experiencia y la visión necesarias para asegurar que Effie República Dominicana continúe elevando el nivel del marketing en el país, alineado con las mejores prácticas globales y con la evolución de nuestro mercado."

El Comité Consultivo desempeña un rol clave al ofrecer orientación estratégica, recomendaciones sobre lineamientos y procesos, así como aportes que fortalecen la gobernanza y credibilidad del programa.

Organizados por Adecc, los Effie Awards República Dominicana forman parte de la red global de Effie Worldwide, que desde 1968 reconoce las ideas de marketing que funcionan y generan impacto tangible.

Con esta conformación, Adecc reafirma su compromiso de impulsar una industria cada vez más estratégica, basada en data y orientada a resultados.