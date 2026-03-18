Cooproharina celebra 35 años impulsando el desarrollo cooperativo

Marino de Dios, presidente del Consejo de Administración de Cooproharina. ( FUENTE EXTERNA )

Con motivo de su 35 aniversario, la Cooperativa de Servicios Múltiples Procesadores de la Harina (COOPROHARINA) destacó su firme compromiso con los principios cooperativos, la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo comunitario, valores que han guiado su accionar desde su fundación el 27 de febrero de 1991.

Durante más de tres décadas, la cooperativa ha construido una trayectoria basada en la responsabilidad social, la transparencia y el acompañamiento constante a sus socios, consolidándose como una institución enfocada en el bienestar colectivo.

Impacto social y fortalecimiento institucional

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Según su Balance Social 2025, Cooproharina ha evidenciado cómo sus acciones contribuyen a fortalecer la participación democrática, promover la inclusión y consolidar una cultura organizacional sustentada en la solidaridad y el respeto.

A través de inversiones en áreas clave como educación, salud, medioambiente, equidad de género, juventud y cultura, la cooperativa reafirma que su éxito no se mide únicamente en términos financieros, sino en el impacto humano que genera en sus comunidades.

Educación e innovación como pilares de crecimiento

En línea con su quinto principio cooperativo -educación, formación e información-, la entidad impulsa importantes iniciativas orientadas al desarrollo académico y profesional de sus socios.

Entre ellas, destaca la implementación futura de un aula virtual que permitirá modernizar los procesos formativos mediante herramientas digitales, facilitando el acceso equitativo al conocimiento. Asimismo, su Programa de Becas beneficia actualmente a 14 personas, con coberturas que van desde el 70 % hasta el 100 % del costo total de sus carreras.

Como parte de su visión de crecimiento, también proyecta la construcción de un nuevo molino con capacidad de producción de 180 toneladas métricas por día, superando significativamente su capacidad actual.

Además, la cooperativa evalúa la creación de talleres prácticos en panaderías de socios, con el objetivo de integrar la formación teórica con la experiencia productiva, promoviendo un aprendizaje más inclusivo y aplicado.

El compromiso con el medioambiente es otro eje fundamental en la trayectoria de Cooproharina. A través de su Comité de Medioambiente, desarrolla iniciativas enfocadas en la educación ecológica, la eficiencia energética, el reciclaje y la reducción de residuos.

Estas acciones garantizan que su modelo de desarrollo esté alineado con prácticas responsables y respetuosas del entorno natural.

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Una cultura basada en valores cooperativos

La cooperativa mantiene como misión acompañar a cada socio desde su ingreso, promoviendo la práctica de valores éticos, la participación activa y el sentido de pertenencia, elementos clave para fortalecer su cohesión institucional.

A lo largo de sus 35 años, Cooproharina ha consolidado una historia marcada por la innovación, la solidaridad y el compromiso humano, proyectándose hacia el futuro con la determinación de seguir transformando vidas a través del cooperativismo.

Cooproharina fue fundada el 27 de febrero de 1991, durante una Asamblea General Constitutiva que marcó un hito para el sector harinero. Inició sus operaciones el 1 de julio de ese mismo año y fue legalmente incorporada mediante el decreto 364-91.

La cooperativa surgió como respuesta a los desafíos sociales y económicos de las micro, pequeñas y medianas industrias panificadoras, promoviendo la asociatividad, el ahorro, la solidaridad y la educación como herramientas para el desarrollo colectivo.