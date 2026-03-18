Fortinet reconoció a sus socios con mejor desempeño en América Latina en 2025

El equipo de Adistec fue seleccionado por Fortinet para recibir el galardón de Distribuidor del año. ( FUENTE EXTERNA )

Fortinet (NASDAQ: FTNT), el líder mundial en ciberseguridad que impulsa la convergencia de las redes y la seguridad anunció hoy los ganadores de los premios Partner del año 2025 para América Latina.

"En Fortinet Accelerate 2026, nos enorgullece reconocer a los socios que continúan ayudando a las organizaciones a modernizar, consolidar y proteger sus redes en un entorno caracterizado por el trabajo híbrido, la expansión de la nube, la convergencia tecnológica operativa y las amenazas impulsadas por la IA", afirmó Pedro Paixão, vicepresidente sénior de Ventas en Fortinet Latinoamérica, el Caribe y Canadá.

"Las organizaciones están reestructurando radicalmente sus redes para adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades. Esta transformación se ve respaldada por nuestro amplio ecosistema de socios, cuya amplia experiencia y alcance ayudan a los clientes de la región a simplificar sus implementaciones tecnológicas", agregó.

Con un perímetro en constante expansión de dispositivos, datos, aplicaciones y ubicaciones, y un mundo plagado de ciberamenazas avanzadas y persistentes, las empresas deben adoptar soluciones para proteger sus ecosistemas.

Para asegurar mejor estos entornos cada vez más complejos, muchas organizaciones han comenzado a adoptar un enfoque de plataforma unificada que permite la protección, detección y respuesta automatizadas, junto con una visibilidad consolidada respaldada por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, conocido como Fortinet Security Fabric.

"Durante más de 25 años, nuestra expansión regional ha sido impulsada por la estrecha colaboración con nuestros socios, quienes han aprovechado nuestra base instalada mundialmente reconocida en redes y seguridad para lograr un éxito sostenido. Ofrecen soluciones y servicios integrales basados en tecnologías avanzadas como SASE, OT, ZTNA, SecOps y seguridad en la nube para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a futuro", añadió Paixão.

Los premios Partner del año 2025 de Fortinet reconocen los logros destacados en ventas de ciberseguridad, experiencia del cliente, excelencia en marketing e innovación colaborativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/grupo-esis-c5e148f6.jpg Equipo de Grupo ESIS. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/soow-sigma-fb62184b.jpg Equipo deSOOW Sigma. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/tigo-eb7c4cae.jpg Equipo de Tigo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/wexler-212648c6.jpg Equipo de Wexler. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los ganadores

A continuación, se encuentra la lista de los partners de América Latina premiados en Fortinet Accelerate 2026:

Distribuidor del año : Adistec , regional: Adistec demostró un fuerte compromiso con la colaboración y habilitación de socios en la región, capacitando a los revendedores sobre las soluciones y servicios de Fortinet y ayudando al mismo tiempo a facilitar nuevas oportunidades de crecimiento en toda la región.

: , regional: demostró un fuerte compromiso con la colaboración y habilitación de en la región, capacitando a los revendedores sobre las soluciones y servicios de y ayudando al mismo tiempo a facilitar nuevas oportunidades de crecimiento en toda la región. Socio del año : Sonda IT , Brasil: Sonda IT demostró un fuerte enfoque en el éxito del cliente al alinear las soluciones de Fortinet con las iniciativas de aceleración digital , generando un impacto medible al tiempo que expandía su presencia regional.

: , Brasil: demostró un fuerte enfoque en el éxito del cliente al alinear las soluciones de con las iniciativas de , generando un impacto medible al tiempo que expandía su presencia regional. Socio MSSP del año : Tigo Colombia – Grupo Millicon , Colombia y Centroamérica: Grupo Millicon amplió los servicios de seguridad administrados en la plataforma Fortinet Security Fabric, aumentando la adopción de FortiGate NGFW a Secure SD-WAN, FortiSASE, ZTNA, FortiEDR y Secure SD-Branch.

: Tigo Colombia – , Colombia y Centroamérica: amplió los servicios de seguridad administrados en la plataforma Security Fabric, aumentando la adopción de FortiGate NGFW a Secure SD-WAN, FortiSASE, ZTNA, FortiEDR y Secure SD-Branch. Socio de OT del año : Grupo Esis - Grupo E, Guatemala: Grupo Esis - Grupo E avanzó en seguridad de tecnológica operativa mediante la implementación de soluciones OT de Fortinet en los entornos de los clientes, fortaleciendo la protección en las redes de infraestructura industrial y crítica.

: - Grupo E, Guatemala: - Grupo E avanzó en seguridad de tecnológica operativa mediante la implementación de soluciones OT de en los entornos de los clientes, fortaleciendo la protección en las redes de infraestructura industrial y crítica. Socio de Unified SASE del año: Soow Sigma , Brasil: Soow Sigma permitió a los clientes converger redes y seguridad a través de implementaciones SASE unificadas integradas, lo que ayudó a proteger las fuerzas de trabajo híbridas en todo Brasil.

del año: , Brasil: permitió a los clientes converger a través de implementaciones SASE unificadas integradas, lo que ayudó a proteger las fuerzas de trabajo híbridas en todo Brasil. Socio de Security Operations del año: Wexler, Colombia: Wexler demostró excelencia en la creación de ofertas de soluciones para toda la superficie de ataque digital utilizando la plataforma Fortinet SecOps, fortaleciendo las capacidades de detección y respuesta para los clientes en toda Colombia.

Acerca de Fortinet

Fortinet (Nasdaq: FTNT) es una fuerza impulsora en la evolución de la ciberseguridad y la convergencia de las redes y la seguridad.

La misión de este empresa es proteger a las personas, los dispositivos y los datos en todas partes, y hoy ofrece ciberseguridad donde sus clientes la necesitan con la cartera integrada más grande de más de 50 productos de grado empresarial.

Más de medio millón de clientes confía en las soluciones de Fortinet, que se encuentran entre las más implementadas, patentadas y validadas de la industria.

El Instituto de capacitación de Fortinet, uno de los programas de capacitación más grandes y amplios de la industria, se dedica a poner a disposición de toda la capacitación en ciberseguridad y nuevas oportunidades profesionales.

Fortinet Colaboración con organizaciones apreciadas de los sectores público y privado, incluyendo Equipos de respuesta a emergencias informáticas ("CERTS"), entidades gubernamentales, y el mundo académico, es un aspecto fundamental del compromiso de Fortinet de mejorar la ciberresiliencia a nivel mundial.

FortiGuard Labs, La organización de investigación e inteligencia frente a amenazas de élite de Fortinet, desarrolla y utiliza tecnologías de aprendizaje automático e IA de vanguardia para proporcionar a los clientes una protección oportuna y consistentemente mejor calificada e inteligencia frente a amenazas procesable.