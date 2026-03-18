Ladies Polo Cup 2026 unirá el liderazgo femenino y la transformación social en Casa de Campo

Carolina Rainer de Matos, organizadora del Ladies Polo Cup, destacó que esta cuarta edición marca un punto de madurez para el torneo al consolidar un impacto social cada vez más estructurado ( FUENTE EXTERNA )

La cuarta edición del Ladies Polo Cup 2026, no solo eleva el nivel competitivo del polo femenino en República Dominicana, sino que consolida al evento como una plataforma de liderazgo, lujo y transformación social, con impacto directo en más de 140 mujeres beneficiadas en La Romana.

Con el objetivo de dar a conocer los detalles de esta edición, Casa de Campo Resort & Villas informó que el evento será realizado el próximo 28 de marzo, a partir de las 4:00 de la tarde en el Polo Fields en Casa de Campo Polo Club.

Carolina Rainer de Matos, organizadora del Ladies Polo Cup explicó que la misión de esta actividad es apoyar la noble causa de "Madres Maravillas".

Se trata de un programa del Patronato Benéfico Oriental que ha impactado a más de 140 mujeres en La Romana, brindándoles herramientas para su independencia económica mediante capacitación técnica y vocacional, orientación para emprendimientos y acompañamiento en su inserción laboral.

"Queremos demostrar que las mujeres podemos liderar en el deporte, en los negocios y en la transformación social. Esta copa es un símbolo de fuerza, elegancia y propósito. Desde las jugadoras que entregan disciplina y excelencia en la cancha, hasta los patrocinadores y aliados estratégicos que hacen posible el evento, todos forman parte de un movimiento que trasciende el deporte", afirmó Carolina Rainer.

Destacó que esta cuarta edición marca un punto de madurez para el torneo, al consolidar mayor competitividad, más visibilidad de marca y un impacto social cada vez más estructurado. "Ya no es solo un torneo; es una experiencia integral que une deporte, liderazgo femenino, lujo y filantropía", aseguró la organizadora del evento.

El nivel de juego alcanza su punto más alto hasta la fecha. La participación de jugadoras con hándicaps entre uno y seis goles, incluyendo el nuevo rango de cuatro a seis goles, eleva el estándar del polo femenino en el Caribe.

"Esto posiciona el Ladies Polo Cup como referente y pionero del polo femenino en República Dominicana", subrayó Rainer. Además, expresó su entusiasmo por el creciente interés que el evento ha generado en distintas regiones del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/foto-3-carolina-rainer-de-matos-ed74c774.jpg

Plataforma solidaria

El evento comenzó respaldando únicamente el programa "Madres Maravilla", pero se ha convertido en una plataforma solidaria más amplia.

Este año, con el respaldo de la Fundación Oncoser, se harán pruebas de Papanicolaou (PAP) a todas las mujeres del programa, promoviendo la prevención del cáncer de cuello uterino y el acceso a servicios de salud preventiva.

Asimismo, Rainer invitó a la comunidad a sumarse al programa "Café de la Leche" del Patronato, llevando leche al evento. Con una asistencia estimada de 1,500 personas, la organización confía en que el aporte colectivo genere un impacto significativo, sumado a la recaudación de fondos y a la donación de cientos de litros de leche.

Este año, además de contar con nuevas jugadoras profesionales de Argentina quienes han participado en el Abierto de Polo elevamos la experiencia a otro nivel. Presentarán una Sección VIP con entradas limitadas, donde los espectadores podrán disfrutar de: Espumantes y vinos seleccionados, asado al estilo argentino, en vivo, servicio exclusivo y la mejor vista del partido y acceso preferencial.

Una experiencia pensada para vivir el polo con elegancia, pasión y sabor argentino. Para adquirir su ticket contacte vía mensaje directo o al número de reservas.