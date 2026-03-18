Mapfre inaugura oficina en Puerto Plata para fortalecer su presencia en la región norte
El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, Andrés Mejía
Mapfre inauguró una oficina comercial unificada en la ciudad de Puerto Plata, donde se ofrecerán todos los servicios de salud y riesgos generales, como parte de su estrategia de expansión y consolidación en la región norte del país.
La nueva sucursal busca acercar sus servicios a clientes, empresas y emprendedores de la comunidad, facilitando el acceso a soluciones aseguradoras con mayor agilidad y acompañamiento.
El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, Andrés Mejía, quien destacó el compromiso de la compañía con el fortalecimiento del servicio al cliente y la ampliación de su presencia en comunidades clave del país, a través de espacios que faciliten una atención integral y accesible.
"Nuestro propósito es claro: cuidar lo que más importa y esta oficina nos permite estar más cerca de las familias y empresas de Puerto Plata, ofrecer respuestas más ágiles y seguir creciendo junto a la provincia.", expresó Mejía.
Las instalaciones han sido diseñadas bajo criterios de accesibilidad y funcionalidad, integrando espacios cómodos y tecnología orientada a la atención al cliente, con el objetivo de brindar un servicio de calidad. La sucursal incorpora además la nueva identidad visual de Mapfre, reflejando la evolución y modernización de la compañía.
La nueva oficina de Mapfre está ubicada en la Avenida Luis Ginebra No. 49, Plaza Galería del Atlántico, primer nivel, San Felipe y operará de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
- El evento contó con la presencia de ejecutivos de la compañía, autoridades locales, representantes del sector empresarial, colaboradores y líderes comunitarios.
Más
Esta apertura forma parte del plan de expansión de Mapfre en República Dominicana para consolidar su presencia territorial, reafirmando su compromiso a largo plazo con el desarrollo económico y la protección de las familias y empresas dominicanas.