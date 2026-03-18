Productos Chef presenta la nueva identidad de su línea premium Chef Gourmet
En esta primera etapa, la nueva línea integra dos productos emblemáticos de la compañía: Jamón Bolo y Jamón Cocido Extra
Los ejecutivos de Productos Chef presentaron la nueva identidad visual de Chef Gourmet, el sello que distingue dentro de su portafolio los productos con atributos diferenciadores y estándares superiores de calidad.
En esta primera etapa, Chef Gourmet integra dos productos emblemáticos de la compañía: Jamón Bolo, reconocido por los consumidores dominicanos durante casi cincuenta años, y Jamón Cocido Extra, 98 % libre de grasa. Ambos productos están elaborados sin gluten ni lactosa.
Durante la presentación, Adriana Álvarez Cadenas, gerente de Investigación y Desarrollo de Productos Chef, explicó que la empresa continuará ampliando el portafolio de la línea con nuevos productos para fortalecer su presencia en el segmento premium del mercado de embutidos.
- "Chef Gourmet nos permite destacar productos que representan los más altos estándares de calidad de la marca Chef y ofrecer propuestas que responden a las nuevas tendencias de los consumidores", expresó.
En el lanzamiento de la nueva identidad estuvieron presentes: Emilio Cadenas Kindelan (presidente), Juan Yanes (Vicepresidente), Odile Periche (gerente general) Cristina Cadenas Kindelan y Eduardo Álvarez (miembros del Consejo de Administración), junto a otros ejecutivos e invitados.
Sobre Productos Chef
Productos Chef S. A. es una empresa dominicana con más de 50 años dedicada a la elaboración de embutidos y alimentos procesados. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado por la calidad de sus productos y por su compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas para los consumidores.