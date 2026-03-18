The Cake Party 2026: una inmersión sensorial al estilo Bridgerton y la elegancia de la Regencia

RD Bridal Week trae por primera vez al país The Cake Party, uno de los formatos más trendy de la industria nupcial internacional: una gran degustación de alta repostería concebida como una experiencia sensorial, con una puesta en escena sin precedentes que transformará el espacio en un idílico jardín inspirado en la elegancia de la época de la Regencia.

La actividad se celebrará el domingo 22 de marzo, a las 4:00 de la tarde, en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Ciudad Colonial.

En esta edición, los asistentes serán transportados a una atmósfera de ensueño donde la alta repostería dominicana y el diseño de eventos dialogan en una propuesta multisensorial que celebra el arte del azúcar.

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Un escenario de cuento de hadas

La ambientación de este año se aleja de lo convencional para abrazar la estética Regencycore, recreando un jardín rodeado de árboles majestuosos y una paleta de tonos pasteles que evocan la sofisticación de las cortes europeas del siglo XIX.

La conceptualización, ambientación y decoración del espacio estarán a cargo de Braulio Segura, de BS Events, y Liselot Cuevas, de Media Naranja Eventos, quienes han concebido un entorno inspirado en el romanticismo de la época regencial y en la estética de la exitosa serie Bridgerton.

Desde la disposición floral hasta los detalles arquitectónicos del mobiliario, provisto por Vargas Catering, bajo la dirección de Pedro Vargas, cada rincón está pensado para sumergir al invitado en una atmósfera de romance y distinción.

Epicentro del talento dulce dominicano

El corazón de The Cake Party será su imponente propuesta gastronómica. En esta ocasión, la actividad reunirá a 22 destacados pasteleros y reposteros dominicanos, quienes bajo la coordinación de la destacada maestra Mily Pimentel, de Cake Studio, presentarán sus creaciones más exclusivas.

Los invitados podrán degustar una amplia variedad de producciones dulces que no solo destacan por su sabor excepcional, sino también por su estética alineada con la temática del jardín imperial que inspira esta entrega.

Más que una degustación

Para completar la oferta gastronómica, el evento contará con diversas experiencias sensoriales diseñadas para estimular los cinco sentidos. Entre estas actividades habrá un espacio dedicado a la mixología Model Mix, así como experiencias de L´Occitane, Inglot, Trillis y Garomas, que aportarán nuevos matices a la atmósfera de este encuentro.

"Nuestra meta es que los invitados no solo vengan a probar un postre, sino que sientan que han sido invitados a la fiesta más exclusiva de la temporada", expresó Sócrates McKinney, organizador general de RD Bridal Week.

Con formatos como este, RD Bridal Week 2026 sigue trazando el pulso el de la moda nupcial en el Caribe, promoviendo la creatividad y el talento local mientras proyecta a la República Dominicana como uno de los destinos más atractivos para celebrar bodas de ensueño.

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