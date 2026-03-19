En un contexto donde la innovación tecnológica y la eficiencia energética están redefiniendo el futuro de la movilidad, GAC Motor presenta en República Dominicana los SUV S7 Ultra y GS4 Max.

Son dos modelos que amplían la presencia de la marca en el país con una propuesta que combina estética contemporánea, seguridad y tecnología de vanguardia, elevando los estándares de la experiencia automotriz en el mercado dominicano.

Este lanzamiento representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la marca en la región, introduciendo al mercado dominicano propuestas concebidas para responder a las expectativas de un consumidor cada vez más exigente, que busca eficiencia, innovación y rendimiento sin renunciar a la sofisticación.

"La llegada del S7 y el GS4 Max marca un momento importante para la compañía en República Dominicana. Con estos modelos estamos ofreciendo vehículos que combinan innovación, seguridad y un estilo distintivo, elevando la calidad de conducción en el mercado local", afirmó Juan José Castillo Bellapart, representante de GAC Dominicana.

Dentro de esta nueva generación de vehículos destaca el GAC s7 Ultra, un SUV híbrido enchufable (PHEV) que se posiciona como el modelo insignia del portafolio de nueva energía de la marca.

Su avanzado sistema de propulsión permite alcanzar una autonomía combinada de hasta 1,020 kilómetros, con un rango totalmente eléctrico de 150 kilómetros, ofreciendo una propuesta que equilibra potencia, eficiencia energética y sostenibilidad.

En su interior, el modelo apuesta por una experiencia de manejo inmersiva a través de una cabina inteligente equipada con una pantalla de 15.6 pulgadas y sistema de sonido Dolby Atmos con 22 bocinas.

Además, configuraciones de confort premium que incluyen asientos de gravedad cero con funciones de masaje, ventilación y calefacción, concebidos para elevar la experiencia a bordo.

Por su parte, el GAC GS4 Max llega al segmento de SUV familiares con una propuesta centrada en seguridad, amplitud interior y eficiencia mecánica.

El modelo incorpora ocho bolsas de aire y una estructura reforzada con 64 % de acero de alta resistencia, características que fortalecen la protección de los ocupantes y elevan los estándares de seguridad del vehículo.

A ello se suma el sistema de asistencias avanzadas ADAS de conducción inteligente nivel 2, diseñado para brindar mayor confianza al conductor durante el desempeño diario.

En términos de desempeño, integra un motor 1.5L Turbo de tercera generación capaz de generar 174 caballos de fuerza y 270 N-m de torque, asociado a una transmisión 7WDCT de doble embrague que garantiza una respuesta ágil y eficiente.

Su configuración interior permite ampliar el espacio de carga hasta 1,780 milímetros, adaptándose con facilidad a distintas necesidades de movilidad.

Los modelos ya se encuentran disponibles para pruebas de manejo y reservas en los concesionarios autorizados de la marca en la República Dominicana.

Con la llegada de los S7 Ultra y GS4 Max, GAC Motor refuerza su apuesta por el mercado dominicano con vehículos que integran sistemas inteligentes, seguridad y carácter, alineados con las nuevas tendencias de movilidad del sector automotriz.

Al lanzamiento se dieron cita, ejecutivos de la empresa, dealer, clientes, invitados especiales y medios de comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/gac-2-80be700b.jpg Gina Haché de Cabrera, Alexia Cabrera Haché, Maribel Bellapart y Karen Haché. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/gac-3-66089438.jpg Roberto Condini, Alberto Alfonso y Axel Haché. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/gac-4-d2e2e23f.jpg Lucas Cabrera y Axel Haché. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/gac-5-c7d54467.jpg Isabella Bermúdez de Castillo y Práxedes Castillo Bellapart. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Más sobre GAC

Fundado en 1997, Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC) se ha consolidado como uno de los fabricantes automotrices más dinámicos de Asia, con presencia comercial en más de 41 países y una estrategia internacional enfocada en innovación tecnológica, manufactura avanzada y el desarrollo de vehículos de nueva energía.

En la República Dominicana, la marca es representada por Bellavisión Auto SRL, distribuidor oficial responsable de la comercialización y servicio de los vehículos GAC en el mercado local.

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